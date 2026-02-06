Declaran calamidad pública en el Urabá, Bajo Cauca y Suroeste de Antioquia ante las emergencias por lluvias

A raíz de las múltiples afectaciones ocasionadas por las lluvias en 13 municipios de diferentes subregiones del departamento, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia aprobó la declaración de calamidad pública en Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, esto tras un consejo extraordinario que se llevó a cabo en la mañana de este viernes 6 de febrero con el fin de buscar las mejores y más rápidas soluciones.

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao son los municipios que padecen las emergencias más críticas, por lo que requieren una intervención urgente de las autoridades y los organismos de socorro.

De acuerdo con el más reciente balance emitido por la Gobernación de Antioquia a través del Dagran, hay 9.160 familias damnificadas, 16.421 cultivos afectados, y 25 vías, 11 puentes y 4 acueductos veredales comprometidos. Adicionalmente 22 estudiantes están bajo el modo de semiescolaridad debido a la cantidad de zonas críticas.

“Es por ello que, a través de este decreto de calamidad, buscaremos de manera eficiente atender las necesidades del departamento. Esta declaratoria nos permitirá aportar de manera eficiente y oportuna a las familias damnificadas en temas como la educación, vivienda, infraestructura, servicios públicos, pero sobre todo, mantener la entrega de las ayudas humanitarias, y atender las necesidades de desarrollo económico en cada uno de los territorios afectados”, dijo Daniel Galeano Tamayo, director (e) del Dagran.

Antioquia reporta que tiene 24 albergues y que se han entregado cerca de 5.000 ayudas humanitarias con alimentos, productos de aseo y cocina, entre otros implementos básicos.