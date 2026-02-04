¿Habrá tregua de lluvias en febrero? Así están los pronósticos en Medellín y su área metropolitana

Las autoridades meteorológicas informaron que en los próximos días no se esperan eventos extremos de lluvia en el Valle de Aburrá, como los registrados a finales de enero.
Aunque también advirtieron que sí continuarán las precipitaciones, estas serían de intensidad ligera a moderada y de carácter disperso, al menos hasta el 6 de febrero, según los pronósticos actuales. El dato lo brindó Daniel Ruiz, coordinador general del proyecto Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, (Siata).
Pese al dato alentador, Ruiz –en diálogo con EL COLOMBIANO– también comentó que el mes de febrero podría presentar acumulados de lluvia por encima de lo normal, por lo que se mantiene el llamado a la prevención, especialmente ante el inicio de la primera temporada lluviosa del año.
A esto se suman centros de baja presión en el Pacífico tropical, ubicados frente a la costa pacífica colombiana, que facilitan el transporte de humedad hacia el interior del país. También se registra un importante flujo de masas de aire húmedo provenientes de la Amazonía, que incrementa la disponibilidad de vapor de agua sobre la región.