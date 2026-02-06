Bananeros del Urabá lanzan alerta nacional por riesgo de pérdidas totales tras lluvias récord

La región de Urabá enfrenta una de las crisis climáticas más severas de su historia reciente. Los niveles de precipitación registrados a comienzos de 2026 superaron ampliamente los promedios de los últimos cinco años, generando una emergencia hidrometeorológica que ya afecta de manera directa al sector bananero, uno de los principales motores económicos de la zona.
La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) emitió una alerta nacional ante la magnitud de los daños. Según el gremio, más de 1.200 hectáreas de cultivo se encuentran comprometidas, con plantaciones que han permanecido inundadas por más de 96 horas, una condición que ocasionará la pérdida total de los cultivares.