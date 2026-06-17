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Camión cayó al río San Juan, en Urabá, mientras se montaba a un planchón artesanal, ¿para cuándo estará listo el puente?

Los problemas de movilidad, que ya completan más de cuatro meses, se deben a la demora del Gobierno Nacional para instalar un puente militar sobre el afluente. Con este ya son tres incidentes en el río San Juan desde que colapsó la estructura original.

  • En la imagen principal, los planchones artesanales cruzando el río San Juan, en Urabá. En miniatura, el incidente que involucró a un camión. FOTOS EL COLOMBIANO Y CORTESÍA.
    En la imagen principal, los planchones artesanales cruzando el río San Juan, en Urabá. En miniatura, el incidente que involucró a un camión. FOTOS EL COLOMBIANO Y CORTESÍA.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Desde febrero, cuando por las fuertes lluvias colapsó el puente de concreto que quedaba sobre el río San Juan, en San Juan de Urabá, dejando cerca de 7.000 habitantes incomunicados, la comunidad de este municipio se las ha tenido que ingeniar para cruzar el afluente con ayuda de planchones improvisados, que si bien han sido útiles, son apenas unos “pañitos de agua tibia” ante el verdadero problema.

En ocasiones, personas y vehículos logran pasar de un lado a otro, pero en algunos casos ocurren incidentes como el que se reportó esta semana: un camión cayó al agua mientras abordaba uno de los planchones artesanales.

Lea más: El drama de pueblo del Urabá antioqueño: 110 días aislado y sobreviviendo a punta de planchones artesanales

Al parecer y de acuerdo con versiones de la misma comunidad, el vehículo “se corrió para atrás” una vez estaba sobre el planchón, y una parte del mismo terminó en el río.

Tras lo sucedido, el vehículo, un camión tipo turbo que transportaba agua no solo perdió la carga, sino que también sufrió varios daños en sus componentes mecánicos. Por fortuna, el conductor resultó ileso.

Lo más delicado del asunto es que los habitantes de San Juan de Urabá señalan que no es el primer hecho que involucra un automotor. Incluso, el pasado fin de semana otro camión que estaba cargado de plátano y que iba en el planchón, casi termina en el agua.

A raíz de los incidentes repetitivos, la comunidad le solicita una intervención urgente a Invías -que es la entidad encargada debido a que este tramo hace parte de la red vial nacional- para que tomen medidas de fondo, y así se reduzca el riesgo del cruce en este punto tan crítico.

Lea también: “No aguantamos más”: habitantes de San Juan de Urabá exigen soluciones por puente colapsado hace 100 días

Lo que dice la Gobernación de Antioquia

La autoridad departamental le exigió al Gobierno Nacional la instalación inmediata de un puente metálico sobre el río San Juan, cuya demora está causando un fuerte perjuicio a las comunidades de toda la subregión agroindustrial.

Con el fin de agilizar los trámites, la Gobernación de Antioquia se ofreció a construir las bases de la estructura. Estas fueron entregadas al Invías entre el 3 y el 6 de abril pasados. La inversión fue de $700 millones entre las obras del puente del San Juan y las del puente sobre el río Mulatos, que también se vino abajo con las lluvias de febrero. Sin embargo, el Invías no ha cumplido.

“Exigimos prontitud en la construcción del puente modular sobre el río San Juan, en San de Urabá. La comunidad hoy está arriesgando su vida, arriesgando sus pertenencias, pasando en planchones y tablones sobre el río San Juan”, dijo en su momento el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, Luis Horacio Gallón.

¿El puente militar es una solución viable?

En la zona ya avanzan los trabajos para habilitar una estructura transitoria que garantice el tránsito vehicular en la zona y fortalezca la conectividad en uno de los ejes viales más importantes de Urabá.

Entérese: Caída de puentes en Colombia se disparó desde 2023: la mayoría de casos está bajo responsabilidad del Invías

Sin embargo, la petición final de la comunidad es concreta: priorizar una solución definitiva basada en el relleno estructural del extremo dañado del puente y también garantizar un paso peatonal seguro y permanente, pues, según ellos, el puente militar no les sirve de mucho.

Nos quisieron tratar como Mulatos, que es zona rural, pero nuestro puente está dentro de un área urbana. Acá no solo cruzan carros y camiones sino también gente a pie porque este puente conecta a los sanjuaneños con todos los servicios de la región como colegios, universidades, hospitales. Por eso el militar, que no deja pasar peatones, no nos sirve”, le explicó a EL COLOMBIANO un líder comunitario.

Preguntas y respuestas

¿Por qué cayó el camión al río?
Según versiones de la comunidad, el vehículo perdió estabilidad mientras cruzaba sobre un planchón artesanal utilizado tras el colapso del puente.
¿Cuántas personas están afectadas por el colapso del puente que quedaba sobre el río San Juan?
Alrededor de 7.000 habitantes de San Juan de Urabá continúan afectados por la falta del puente sobre el río San Juan.
¿Qué solución propone la comunidad de San Juan de Urabá?
Los habitantes solicitan la construcción definitiva del puente y un paso peatonal seguro, pues consideran insuficiente la instalación de un puente militar.
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