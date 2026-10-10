De La Espriella ordena investigar vuelos de Verónica Alcocer para llevar presuntamente droga a Venezuela

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) una “investigación exhaustiva” sobre “los graves hechos denunciados por la revista Semana”, relacionados con el presunto uso de un avión oficial por parte de la exprimera dama Verónica Alcocer.
Según el comunicado del mandatario, la Inspección General y la contrainteligencia de la FAC investigarán al personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM. Si se establece que miembros de la Fuerza están implicados, dijo, serán “llamados a calificar servicios de manera inmediata”.
De La Espriella pidió también a la Fiscalía General, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a autoridades de Estados Unidos “tomar atenta nota” de lo publicado y adelantar las investigaciones que sean de su competencia.
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