Primer mano a mano de David y Amaranto desde el banco técnico: dos hermanos del fútbol

Compartieron camerino y festejaron con el Independiente Medellín la campaña del título de 2002-II, aquella que acabó con un ayuno de casi medio siglo. Se conocen bien y saben de sus virtudes y debilidades como personas y deportistas, pues en ese equipo “todos éramos como hermanos”, como han dicho repetidamente sus integrantes. Hoy (8:15 p.m.), 24 años después, el fútbol pone a Luis Amaranto Perea y a David González por primera vez frente a frente como rivales en calidad de entrenadores del DIM y del América de Cali, respectivamente, por la fecha 14 de la Liga colombiana. Un año después de la consagración del Poderoso en Pasto, donde encendió su tercera estrella tras 45 años de espera, el talento de Amaranto como zaguero central lo llevó al Boca Juniors de Argentina y, posteriormente, al Atlético de Madrid y al Cruz Azul de México, donde cerró una exitosa carrera como futbolista. También le puede interesar: ¿Cuándo debutará Jackson Martínez? El plan que podría seguir el DIM para la puesta a punto de ‘Cha Cha Chá’ David, más joven (ahora tiene 44 años, tres menos que Amaranto), continuó su proceso en el Equipo del Pueblo hasta 2006, cuando partió para reforzar el arco del Deportivo Cali. De allí daría el salto a Europa para jugar con el Rizespor de Turquía y varios clubes de Inglaterra (Manchester City, Leeds United, Brighton & Hove Albion, Barnsley), además de breves pasos por Escocia (Aberdeen) y Argentina (Huracán), antes de retornar al país (Pasto, Águilas, DIM y Cali) para dar por finalizado su ciclo bajo los tres palos.

Paso a la estrategia

Ambos, a medida que avanzaba su trayectoria en la cancha, se fueron encaminando hacia la dirección técnica y, a pesar de su juventud, cuentan con importante experiencia en los banquillos. Perea se capacitó en España y, gracias a ese aprendizaje, dirigió al equipo Cadete C del Atlético de Madrid, plataforma que le sirvió para tomar las riendas de Itagüí Leones, Junior de Barranquilla, ser asistente en la Selección Colombia y hoy orientar al Medellín. González, por su parte, debutó como estratega en el DIM en 2022, para luego pasar por Deportes Tolima, Millonarios y América de Cali, su club actual. Lea además: Suspensión, multas y puerta cerrada: el mapa de las sanciones que tiene el DIM en Liga, Copa y torneos Conmebol Todo ese recorrido y conocimiento de estos dos técnicos antioqueños se pondrá a prueba esta noche en el estadio Pascual Guerrero, donde disputarán un atractivo encuentro en el que Amaranto Perea llegará con más urgencias, pues la última vez que ganó fue a Jaguares por 2-1 el pasado 22 de septiembre. Luego cayó ante Junior (2-0) en Barranquilla, empató (2-2) con Millonario en el estadio Atanasio Girardot y perdió (1-0) como local en Ditaires contra Santa Fe.

Cifras muy positivas

Los Diablos Rojos, que vienen de derrotar 1-2 a Llaneros, llegan a este compromiso como líderes sólidos del campeonato con 27 puntos en 12 partidos (un rendimiento del 75 % tras 8 victorias, 3 empates y una sola derrota), sumados a una cuota goleadora de 24 tantos a favor y solo 7 en contra. El visitante, Medellín, registra un desempeño del 55,5 % en la misma cantidad de presentaciones, con 20 unidades luego de 6 triunfos, 2 empates y 4 caídas, con 19 goles anotados y 16 recibidos. En su último partido, disputado en Itagüí, sufrieron la baja de uno de sus mejores hombres, el argentino Agustín Martegani, quien completó la quinta tarjeta amarilla que lo margina del encuentro de este domingo, cuando también chocarán Jaguares vs. Tolima (4:05 p.m.) y Chicó vs. Cúcuta (6:10 p.m.). Así las cosas, el primer duelo entre Amaranto Perea y David González como técnicos acapara las miradas de la afición, especialmente la del Rey de Corazones, que confía en el repunte de su equipo para mantenerse en el grupo de los ocho clasificados.

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