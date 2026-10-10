Primer mano a mano de David y Amaranto desde el banco técnico: dos hermanos del fútbol

Compartieron camerino y festejaron con el Independiente Medellín la campaña del título de 2002-II, aquella que acabó con un ayuno de casi medio siglo. Se conocen bien y saben de sus virtudes y debilidades como personas y deportistas, pues en ese equipo “todos éramos como hermanos”, como han dicho repetidamente sus integrantes. Hoy (8:15 p.m.), 24 años después, el fútbol pone a Luis Amaranto Perea y a David González por primera vez frente a frente como rivales en calidad de entrenadores del DIM y del América de Cali, respectivamente, por la fecha 14 de la Liga colombiana.
Un año después de la consagración del Poderoso en Pasto, donde encendió su tercera estrella tras 45 años de espera, el talento de Amaranto como zaguero central lo llevó al Boca Juniors de Argentina y, posteriormente, al Atlético de Madrid y al Cruz Azul de México, donde cerró una exitosa carrera como futbolista.
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David, más joven (ahora tiene 44 años, tres menos que Amaranto), continuó su proceso en el Equipo del Pueblo hasta 2006, cuando partió para reforzar el arco del Deportivo Cali. De allí daría el salto a Europa para jugar con el Rizespor de Turquía y varios clubes de Inglaterra (Manchester City, Leeds United, Brighton & Hove Albion, Barnsley), además de breves pasos por Escocia (Aberdeen) y Argentina (Huracán), antes de retornar al país (Pasto, Águilas, DIM y Cali) para dar por finalizado su ciclo bajo los tres palos.