A la cárcel mujer señalada de asesinar a golpes a su hijastra de seis años en Antioquia

Un aberrante caso fue dado a conocer en las últimas horas, una mujer fue señalada de causarle la muerte a su hijastra, una niña de tan solo seis años, en hechos ocurridos el pasado 5 de noviembre en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con la Fiscalía, la menor convivía con su padre y su madrastra al momento de los hechos. Según las autoridades, un día, la niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la zona, por las múltiples lesiones que presentaba en el cuerpo y revelaban evidentes signos de violencia.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, la menor no sobrevivió.