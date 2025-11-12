x

A la cárcel mujer señalada de asesinar a golpes a su hijastra de seis años en Antioquia

La Fiscalía imputó a la mujer el delito de feminicidio agravado. Medicina Legal determinó que la menor fue víctima de torturas y maltrato sistemático.

    La mujer fue capturada en el municipio de Chigorodó, luego de que se comprobara que la niña era sometida a múltiples torturas. FOTO: Cortesía Fiscalía General de la Nación
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

12 de noviembre de 2025
bookmark

Un aberrante caso fue dado a conocer en las últimas horas, una mujer fue señalada de causarle la muerte a su hijastra, una niña de tan solo seis años, en hechos ocurridos el pasado 5 de noviembre en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con la Fiscalía, la menor convivía con su padre y su madrastra al momento de los hechos. Según las autoridades, un día, la niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la zona, por las múltiples lesiones que presentaba en el cuerpo y revelaban evidentes signos de violencia.

Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, la menor no sobrevivió.

La mujer, ahora procesada, había dicho inicialmente que las lesiones eran porque la niña “se cayó del lavadero”, pero esta versión fue descartada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que estableció que la causa del deceso correspondía a múltiples traumas compatibles con maltrato infantil prolongado.

Le puede interesar: ¿Por qué dos hermanitos estaban encadenados en su casa en Medellín?

El informe forense reveló además que la niña había sufrido torturas y agresiones reiteradas, lo que evidenciaría un patrón de violencia dentro del hogar.

Tras la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la mujer fue capturada el 8 de noviembre en Chigorodó. Posteriormente, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) le imputó el delito de feminicidio agravado, el cual no fue aceptado por la acusada.

El juez del caso ordenó su reclusión en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial que busca esclarecer plenamente las circunstancias de este crimen que ha generado consternación en todo el Urabá antioqueño.

Entérese: Estudio revela que el abuso verbal infantil tiene efectos igual de graves que el maltrato físico

