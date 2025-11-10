¿Por qué dos hermanitos estaban encadenados en su casa en Medellín?

Dentro de sus casas, amarrados con cadenas en sus manos, las autoridades encontraron a dos niños de 11 y 12 años. En una situación similar hallaron a una menor de 4 años, quien estaba desorientada y sola en su hogar, a la espera de que alguien llegara a salvarla. Estas historias en Medellín son más recurrentes de lo que se cree, ya que este año van 260 casos de abandono de menores.
El caso más reciente fue el de los dos hermanos en el barrio Popular, nororiente de Medellín, el fin de semana pasado. Los vecinos del sector vieron como con recurrencia la mamá de estos dos menores se iba y dejaba a sus hijos solos cuando salía a trabajar o a realizar otras diligencias.