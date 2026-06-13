¿Cuándo es el Día del Padre? Estos son los regalos y celebraciones en Colombia

En Colombia, millones de familias conmemoran el Día del Padre este 14 de junio de 2026, una celebración que tradicionalmente se realiza el tercer domingo de junio para reconocer el papel de los padres en la formación de sus hijos y destacar las enseñanzas que han dejado en distintos ámbitos de la vida. Este año, la fecha fue anticipada debido a que el 21 de junio coincide con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que llevó a trasladar la conmemoración una semana antes. Lea más: Día del Padre 2026 ya no será el 21 de junio: hay cambio de fecha por elecciones de segunda vuelta La celebración moderna del Día del Padre surgió en Estados Unidos a comienzos del siglo XX como un homenaje a la figura paterna. Con el paso del tiempo, la conmemoración fue adoptada por numerosos países, entre ellos Colombia, donde se consolidó como una de las fechas familiares más relevantes del año. Además de las reuniones y actividades conmemorativas, el Día del Padre también se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre los conocimientos y valores que muchos padres han compartido con sus hijos a lo largo de los años. Recomendaciones relacionadas con el cuidado de los recursos, la importancia del ahorro y la toma de decisiones responsables suelen adquirir una nueva dimensión con el paso del tiempo, especialmente cuando las personas enfrentan compromisos financieros, laborales y familiares en la adultez.

El origen de esta conmemoración se remonta a Estados Unidos a comienzos del siglo XX. FOTO: Getty.

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Lecciones financieras que trascienden generaciones

En el marco de esta celebración, Colfondos destacó algunas prácticas relacionadas con el manejo de las finanzas personales que retoman principios asociados al ahorro, la planificación y el cuidado de los recursos. Entre las recomendaciones se encuentran: 1. Apreciar y optimizar los recursos actuales: realizar un seguimiento de los ingresos y gastos para identificar consumos innecesarios y destinar recursos a objetivos prioritarios. 2. Entender que el ahorro requiere constancia: establecer metas financieras de mediano y largo plazo mediante una planificación estructurada que permita alcanzar objetivos sin comprometer la estabilidad económica. 3. Proteger el patrimonio mediante alternativas de inversión: buscar mecanismos que contribuyan a preservar el valor de los recursos y fortalecer la planificación financiera. Estas orientaciones reflejan principios que tradicionalmente han estado presentes en muchos hogares y que continúan siendo aplicados en la administración de las finanzas personales.

El ahorro, la planificación y el cuidado de los recursos hacen parte de ese legado paterno. FOTO: Getty.

El Día del Padre también impulsa las compras en línea

La conmemoración de la fecha también se refleja en el comportamiento de los consumidores. De acuerdo con datos de Tiendanube, las tiendas que operan en su plataforma en Colombia registraron durante las dos últimas semanas un crecimiento del 15,1% en ventas frente al período inmediatamente anterior, con un ticket promedio de $161.428 por compra. Las categorías vinculadas a los regalos para esta celebración registraron algunos de los mayores incrementos. Salud y belleza presentó un crecimiento de 81,5%, mientras que Electrónica e informática aumentó 60,7%. A nivel regional, Cundinamarca lideró el gasto promedio por compra con un ticket de $304.750. Le siguieron Santander, con $252.529, y Antioquia, con $195.143. Bogotá D.C. registró un promedio de $168.354 y Valle del Cauca alcanzó los $158.367. Los hábitos de compra también evidencian una creciente participación de los canales digitales. Durante el período analizado, seis de cada diez compras en línea se realizaron desde dispositivos móviles. Sin embargo, el valor promedio de las transacciones efectuadas desde computadores fue superior, con un ticket promedio de $224.000, frente a los $142.000 registrados en teléfonos móviles.

Las ventas online crecieron 15,1 % impulsadas por la búsqueda de regalos para la fecha. FOTO: Getty.