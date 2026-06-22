La noche en que Colombia perdió una hora para encarar el apagón, ¿se repetirá la historia en 2026?

A las 12 de la noche del 2 de mayo de 1992 ocurrió algo que nunca antes había sucedido en Colombia. El reloj oficial del país dio un salto repentino y los colombianos pasaron de las 00:00 a la 01:00 de la madrugada. En cuestión de segundos desaparecieron 60 minutos del calendario nacional.
La medida, conocida popularmente como el cambio de hora, fue adoptada por el gobierno del presidente César Gaviria como una respuesta de emergencia a la crisis energética que atravesaba el país. El objetivo era sencillo en teoría: aprovechar mejor la luz solar para reducir el consumo de electricidad.