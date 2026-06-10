Así es el plan para subir 12 metros el embalse de Hidroituango: ¿alcanzará antes de El Niño?

Hidroituango enfrenta una contrarreloj de cinco meses para elevar el nivel del embalse de 408 a 420 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que permitirá acumular más de 390 millones de m3 más de agua antes de que el fenómeno de El Niño se consolide en noviembre, escenario que tiene hoy una probabilidad del 96%. Hay quienes que consideran que las cuentas no darán para tener el embalse a tope, pero EPM confía en lograrlo.
¿Por qué el embalse no se había subido antes para evitar la premura en el segundo semestre? Lo primero es que Hidroituango fue diseñado hace 15 años para operar con su embalse hasta la cota 420 msnm, su nivel máximo de operación.
Lea acá: ¿Por qué Hidroituango necesita subir el embalse antes de que llegue El Niño?
Este límite define su capacidad plena de embalsamiento, de regulación hidráulica y de generación. Sin embargo, tras la emergencia de 2018, la Anla expidió la Resolución 820 que suspendió las actividades regulares, por lo que el embalse quedó restringido a 408 msnm.