Atacaron la base militar de un municipio al Nordeste de Antioquia, ¿qué pasó?

Tensos momentos vivieron los habitantes de Anorí, Nordeste antioqueño, tras un hostigamiento que se reportó este sábado 24 de enero en la base militar del municipio, la cual, sin más, fue objeto de un ataque armado. Lea más: Actualizan cartel de los más buscados en Antioquia con 6 delincuentes que no han podido capturar desde 2024 De acuerdo con información preliminar, los presuntos responsables del acontecimiento fueron dos hombres, quienes supuestamente harían parte de las disidencias de las FARC del frente 36 de alias “Calarcá”. Ambos, al parecer, accionaron sus armas hacia la base, lo que produjo la reacción inmediata por parte del Ejército y derivó en un intercambio de disparos que se escuchó por varios minutos.

En ese momento, el terror se apoderó de los habitantes de Anorí, quienes en medio de su zozobra lograron capturar algunas imágenes y videos de lo sucedido mientras se resguardaban en sus hogares esperando el cese del fuego. Autoridades confirmaron que no hubo ni uniformados ni civiles heridos producto del ataque, no obstante, se activaron las rutas de emergencia correspondientes y la zona es monitoreada constantemente.

Un soldado perdió las piernas en otro hecho en Anorí