Cero y van 15: caminante halló cadáver embolsado al lado de una capilla en la vía Bello-San Félix

Una mujer que estaba haciendo su caminata tradicional por los alrededores de la capilla San Judas Tadeo, en el corregimiento San Félix, de Bello, encontró un extraño paquete en los alrededores de este templo religioso. Luego de informar a las autoridades, se dieron cuenta que era el cadáver de un hombre que estaba dentro de un costal y varias cobijas.
Según los testigos, la mujer observó este contenido y en un comienzo se comunicó a la línea de la Policía, siendo ignorada. Sin embargo, tres horas más tarde, dos agentes del cuadrante llegaron a la zona y la mujer les dijo sobre el extraño paquete, por lo que se dirigieron al sitio y confirmaron que se trataba de un fallecido.