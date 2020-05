Cerrar la brecha digital, desafío de la Medellín poscoronavirus

En Moravia cada día a las 4:40 a.m. las luces de una casa se encendían y una joven de 16 años iniciaba una carrera contrarreloj para hacer las tareas. Tenía solo una hora para buscar la información, revisar los mensajes de sus profesores y transcribir todo a un cuaderno, porque a las 5:40 a.m. su mamá salía a trabajar y se llevaba el celular. En la casa no había computador.

Desde que empezó la cuarentena las clases se volvieron una lucha contra las dificultades técnicas para ella, Shirly Sofía Contreras. Solo podía volver a conectarse después de las 3:00 p.m. cuando su madre regresaba de trabajar y aún con el equipo móvil en la casa, no podía hacer las actividades en programas como excel y word.

“Cuando empezamos a hacer la flexibilización del aprendizaje en casa comenzamos a ver problemas de accesibilidad en los estudiantes. Los rectores nos reportaron los casos y buscamos ayuda con el Gobierno Nacional, pero la situación era compleja. Entonces en una reunión con empresarios ellos ofrecieron donarnos algunos equipos”, contó Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín.

Así nació la Donatón Tecnológica, una iniciativa que busca llevar computadores, planes de datos y tabletas a esos estudiantes que carecen de medios y recursos para adquirirlos. Shirly Sofía fue la primera beneficiada del proyecto que, en la primera semana, recibió 200 equipos.

Pero los problemas que tenía Shirly se repiten en otros 105.000 hogares de Medellín donde hay estudiantes de primaria y bachillerato sin equipos o conexión a internet, según un censo elaborado por la Secretaría de Educación de Medellín, con rectores y jefes de núcleo.

“Estoy muy contenta. Un computador para un estudiante es muy importante y yo quiero estudiar diseño de software, porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la tecnología”, contó la chica el pasado 13 de mayo, cuando por fin pudo abrir excel desde su casa.

El desafío sigue siendo de grandes dimensiones: por ley el Estado debe dotar de tecnología a los colegios, pero no puede hacerlo con los estudiantes, y aún así los recursos son insuficientes porque, según las estadísticas de la misma Secretaría, en la ciudad hay un computador por cada seis alumnos. La meta en tres años es bajar ese indicador a dos por equipo, señaló Agudelo.

Eso sin contar con las universidades, donde en promedio entre el 10 % y 20 % de los estudiantes han manifestado problemas por falta de equipos o conexión.