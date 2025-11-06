x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ofrecen millonaria recompensa por información del hombre que golpeó a un perro en el Bajo Cauca antioqueño

El hecho ha generado indignación en todo el departamento. Muchos internautas han pedido que sea aplicada la Ley Ángel.

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció $50 millones por información sobre el paradero del agresor. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció $50 millones por información sobre el paradero del agresor. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

06 de noviembre de 2025
bookmark

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se unió a las voces de rechazo por el brutal ataque que sufrió un perrito en el Bajo Cauca antioqueño. El mandatario se pronunció en su cuenta de X y pidió a las autoridades dar con el paradero del agresor lo más pronto posible.

Le puede interesar: Indignación en el Bajo Cauca antioqueño: hombre golpeó en repetidas ocasiones a un perrito

La Gobernación está ofreciendo hasta $50 millones por información que permita a las autoridades la captura y judicialización de este hombre. Cabe recordar que esta situación ha generado el repudio de los antioqueños, pues el acto quedó registrado en videos compartidos en redes sociales, donde se puede evidenciar cómo este hombre golpea con un objeto en repetidas ocasiones al perro mientras este ladra de dolor.

Sobre este hombre solo se conoce hasta el momento que es oriundo de Sonsón. El alcalde de este municipio, Juan Diego Zuluaga Pulgarín, también se pronunció e indicó que su administración está articulada con las autoridades y la Fuerza Pública para que el responsable responda ante la justicia.

“La persona que cometió los hechos sí era de Sonsón. Estamos trabajando con las autoridades locales de ese municipio y con la Fuerza Pública para encontrar a los responsables de este delito. Por eso le pido a todas las personas que compartan estos videos para que los culpables respondan ante la ley”, expresó el mandatario.

Entérese: Comerciantes en La Minorista dicen estar dispuestos a dejar de vender animales vivos si la alcaldía los apoya

Otra de las voces de rechazo fue la senadora Andrea Padilla, quien pidió a la ciudadanía denunciar ante la Fiscalía al agresor, para que el caso no quede impune. En redes sociales, cientos de usuarios han manifestado su repudio y han exigido sanciones ejemplares y que sea aplicada la Ley Ángel.

Organizaciones animalistas también insistieron en la importancia de fortalecer las campañas de sensibilización en Antioquia, especialmente en las zonas rurales, donde se presenta la mayoría de los casos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida