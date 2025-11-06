Habrá un quinto puerto en el Urabá antioqueño: moverá gas natural y biocombustible

El Urabá antioqueño sigue consolidándose como uno de los territorios con mayor proyección portuaria del país. A la construcción de Puerto Antioquia —entra en operación este mes— y a los avances de Puerto Pisisí, Puerto Cirilo y el Darién International Port se sumará Puerto Progreso de Urabá, una nueva terminal que promete convertir a Turbo en un punto estratégico para la logística, la industria y la transición energética en el Caribe. El proyecto fue presentado por Andrés Felipe Bustos, exgerente de Puerto Antioquia y actual representante de Proyectos Logística y Comercio (Zomac), quien le explicó a EL COLOMBIANO que la iniciativa busca aprovechar las condiciones excepcionales que ofrece Urabá, como su cercanía a los principales centros de producción y consumo del país al estar 350 kilómetros más cerca de las zonas donde se produce el 70% del Producto Interno Bruto nacional; su localización estratégica a 250 millas náuticas y a 12 horas de navegación del Canal de Panamá, y sus profundidades naturales superiores a los 17 metros, ideales para zonas de atraque y acceso de grandes embarcaciones.

Le puede interesar: Segundo puerto en el Urabá antioqueño arrancaría obras en 2026: ¿dónde se hará y cuándo se abriría? Además, la región cuenta con una ventaja que ha despertado el interés de las navieras internacionales, y es que, a diferencia de otros puertos del Caribe, no se ve tan afectada por huracanes o tormentas. Estas características, sumadas a la alta preparación del talento humano local, de acuerdo con Bustos, convierten a Urabá en la zona portuaria, industrial y logística predilecta de Colombia para posicionarla como hub portuario, logístico e industrial. “Con base en ese análisis, nosotros creemos firmemente que en Urabá van a existir por lo menos dos o tres iniciativas portuarias que se van a ir materializando en la medida que las condiciones del mercado lo permitan”, apuntó Bustos.

Manejará combustibles limpios

Puerto Progreso de Urabá se concibe como una terminal multipropósito, con un enfoque novedoso y centrado en integrar la actividad portuaria con la transición energética. El proyecto contempla una terminal de líquidos orientada a hidrocarburos, combustibles y biocombustibles, en el marco de una estrategia de descarbonización. Lea más: Dos anuncios ilusionan a Urabá: el túnel del Toyo y estudios del acueducto estarán listos en 2026 Allí se manejarán productos como gas natural, gas licuado, biocombustibles y combustible sostenible de aviación. También se proyecta una infraestructura para el procesamiento y refinación de aceites vegetales, aprovechando el potencial de la agroindustria de palma en la región.

“Tiene que ver también con la posibilidad de apoyar a la industria del aceite de palma, con una ventana que sirva para la exportación y la importación de aceites, que sirva como una terminal de arbitraje para este tipo de productos, donde se puedan hacer mezclas y biocombustibles para atender la nueva tendencia de la industria marítima, de tener combustibles limpios para los buques, como por ejemplo con el hidrógeno”, explicó Bustos. El puerto estará ubicado en la vereda Nueva Unión, del corregimiento San Jorge, muy cerca a Nueva Colonia, donde se encuentra Puerto Antioquia. Desde allí pretenden crear un distrito ecologístico y un centro multimodal que pueda competir a nivel internacional. “A la terminal, le sumamos un puerto para que sirva de apoyo a las navieras en lo que tiene que ver con transbordo, considerando que el Caribe está requiriendo capacidad adicional para este tipo de operaciones”, expresó el representante de Zomac. Según Bustos, ya han contratado firmas consultoras para realizar un plan maestro y un estudio de mercado detallado que permita definir con precisión el tamaño y los servicios que ofrecerán.

Puerto Progreso de Urabá se proyecta una infraestructura para el procesamiento y refinación de aceites vegetales. FOTO: Cortesía

Sociedad con comunidades