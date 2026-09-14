Atención: hay cierre total en la vía Barbosa-Cisneros por accidente; reportan una persona herida

Un accidente de tránsito mantiene cerrada totalmente la vía Barbosa-Cisneros, en el Norte de Antioquia, luego de un siniestro ocurrido en la mañana de este lunes 14 de septiembre.

El hecho se presentó hacia las 9:10 a. m. en el kilómetro 18+989 de la ruta 6205B, en el sector conocido como La Frisolera.

En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos de carga. El primero es un camión tanque de placas NNL230, marca Chevrolet, que cubría la ruta Medellín-Anorí. Su conductor resultó ileso.

El segundo vehículo corresponde a un volquete International, que se movilizaba entre Medellín y Cisneros. El conductor tampoco presentó lesiones.

Sin embargo, un peatón resultó herido y presenta una fractura en la clavícula, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

La hipótesis inicial del accidente apunta a que el camión tanque no habría mantenido la distancia de seguridad.