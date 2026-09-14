Ministro de Cultura israelí arremete contra NAZA, el documental que denuncia las operaciones militares contra Gaza

El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, pidió este lunes una investigación para identificar a las fuentes anónimas que acusan al ejército israelí de matar a numerosos civiles en Gaza en el impactante documental NAZA, galardonado en la Mostra, como se le conoce al Festival Internacional de Cine de Venecia.

Zohar había pedido el domingo que se adoptaran medidas para retirar la nacionalidad israelí a los directores Yuval Abraham y Rachel Szor, cuyo documental obtuvo el Premio Especial en Venecia, acusándolos de “traición al Estado”.

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En un mensaje publicado este lunes en X, Zohar afirmó haber contactado con el Ministerio del Interior para estudiar esa posible retirada de nacionalidad, acusando a ambos cineastas de haber “faltado a su deber de lealtad hacia el Estado y colaborado con el enemigo”.

“También pedí que se investigue cómo se obtuvieron esos materiales, quién está detrás de ellos y si las actividades que condujeron a su recopilación y publicación pudieron ayudar al enemigo en tiempos de guerra”, agregó.

Estas graves acusaciones ilustran la firmeza con la que las autoridades israelíes rechazan las críticas a la manera en que llevan adelante su guerra contra Hamás en Gaza.

La retirada de la nacionalidad es legalmente posible en Israel, aunque se aplica en ocasiones muy especiales. La solicitud debe ser presentada por el Ministerio del Interior y aprobada por jueces.

El documental NAZA se basa en el testimonios anónimo de 24 miembros del ejército y de los servicios de inteligencia israelíes, que describen cómo, según ellos, las fuerzas israelíes matan deliberadamente a civiles al intentar eliminar a miembros de Hamás.

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En el documental, de 80 minutos de duración, los entrevistados explican cómo diversos sistemas tecnológicos, incluidos algunos basados en inteligencia artificial, permiten al ejército localizar mediante sus teléfonos a supuestos miembros de Hamás y a sus familias, para luego atacar sus viviendas.