Ya van más de 14.500 viajeros registrados en Biomig en Antioquia en los últimos dos meses: vea dónde registrarse

Migración Colombia dio a conocer recientemente que Antioquia ya registra cerca de 14.500 usuarios que se han registrado en la plataforma biométrica Biomig, usada para facilitar los trámites migratorios. En los registros de la entidad migratoria del país aparece que en la sede Medellín de Migración se registraron 1.246 personas con Biomic en octubre y 1.858 más en noviembre. De otro lado, en el aeropuerto José María Córdova se completaron 6.367 registros en octubre con esta plataforma y 5.124 en noviembre. En síntesis, más de 14.500 viajeros ya están enrolados con Biomic en tan solo dos meses. Según la entidad, la cifra representa un aumento significativo en el uso del sistema biométrico, el cual estaría impulsado a raíz del nuevo punto de enrolamiento instalado en la sede de Migración Colombia en Medellín y por la reciente campaña conjunta con la aerolínea Avianca. "El punto de enrolamiento de Belén, inaugurado en octubre, permitió ampliar el acceso al registro biométrico sin necesidad de desplazamientos hasta el aeropuerto José María Córdova. Paralelamente, la campaña con Avianca generó un flujo elevado de usuarios interesados en realizar el proceso", explicó Migración Colombia. El reconocimiento de iris y rostro del sistema Biomig permite completar el control migratorio para entrar o salir del país en pocos segundos y reduce el contacto físico. A nivel nacional, desde 2022 se han procesado más de 2,4 millones de movimientos mediante esta tecnología. Los módulos Biomig están disponibles en la sede de la Regional Antioquia de Migración Colombia, que se encuentra en la calle 19A # 80-130, del barrio Belén La Nubia, y atiende de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. También hay otro punto en el Aeropuerto José María Córdova. Cabe mencionar que el registro en esta herramienta es completamente gratuito El registro es gratuito. Para el trámite se requiere la cédula de ciudadanía (o tarjeta de identidad para los menores de edad entre 12 y 18 años) y el pasaporte válido y vigente.