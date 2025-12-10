Ya van más de 14.500 viajeros registrados en Biomig en Antioquia en los últimos dos meses: vea dónde registrarse

Migración Colombia dio a conocer recientemente que Antioquia ya registra cerca de 14.500 usuarios que se han registrado en la plataforma biométrica Biomig, usada para facilitar los trámites migratorios.

En los registros de la entidad migratoria del país aparece que en la sede Medellín de Migración se registraron 1.246 personas con Biomic en octubre y 1.858 más en noviembre. De otro lado, en el aeropuerto José María Córdova se completaron 6.367 registros en octubre con esta plataforma y 5.124 en noviembre. En síntesis, más de 14.500 viajeros ya están enrolados con Biomic en tan solo dos meses.

Usuarios realizando el registro biométrico para ingresar o salir del país. Por este método, que toma segundos, se pueden ahorrar horas de espera. FOTO: Cortesía

Según la entidad, la cifra representa un aumento significativo en el uso del sistema biométrico, el cual estaría impulsado a raíz del nuevo punto de enrolamiento instalado en la sede de Migración Colombia en Medellín y por la reciente campaña conjunta con la aerolínea Avianca. Lea también: Identifican a tres mujeres implicadas en la “guerra de bengalas” en Remedios: “No nos detuvimos a pensar en las consecuencias”

“El punto de enrolamiento de Belén, inaugurado en octubre, permitió ampliar el acceso al registro biométrico sin necesidad de desplazamientos hasta el aeropuerto José María Córdova. Paralelamente, la campaña con Avianca generó un flujo elevado de usuarios interesados en realizar el proceso”, explicó Migración Colombia.

El registro en Biomic es completamente gratuito. FOTO: Cortesía

El reconocimiento de iris y rostro del sistema Biomig permite completar el control migratorio para entrar o salir del país en pocos segundos y reduce el contacto físico. A nivel nacional, desde 2022 se han procesado más de 2,4 millones de movimientos mediante esta tecnología.