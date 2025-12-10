Identifican a tres mujeres implicadas en la “guerra de bengalas” en Remedios: “No nos detuvimos a pensar en las consecuencias”

Las autoridades identificaron a tres mujeres implicadas en la “balacera” de voladores y bengalas ocurrida durante el fin de semana del Día de las Velitas en el municipio de Remedios, Nordeste de Antioquia.

En el hecho, que quedó registrado en video, se puede ver a varios jóvenes lanzándose estos artefactos explosivos como si se tratara de una guerra y sin medir los riesgos que podrían generar con estos elementos. La irresponsable acción dejó una persona herida.

“Se han presentado las mal llamadas guerras de bengalas, donde dos grupos de personas se hacen a lado y lado y se lanzan estos juegos pirotécnicos, lo cual puede resultar en algo nefasto”, expresó en su momento la secretaria de Salud de Remedios, Ana Amelia Ángel.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de hasta $20 millones a quienes dieran información sobre los protagonistas de esta “guerra de bengalas”. Sin embargo, en las últimas horas, tres de las implicadas fueron identificadas.

“No fue necesario activar la recompensa, porque inmediatamente la Policía local y la Alcaldía activaron el Código Nacional de Policía, encontraron a las niñas que estaban ahí y les impusieron un comparendo a las mismas”, expresó el mandatario.

Como parte de la reparación a la ciudadanía, la Policía y la Alcaldía de Remedios compartieron en redes sociales un mensaje junto a las tres mujeres identificadas, para concientizar a los jóvenes sobre los peligros de la pólvora y recordar que existen otras formas seguras de celebrar sin necesidad de la pirotecnia.

“Ese día pensamos que solo era una forma de celebrar. No nos detuvimos a pensar en las consecuencias y en que esto podría afectar a otras personas”, exclamó una de las jóvenes en el video.

De igual manera, afirmaron que una vez llegó la multa entendieron la gravedad de sus acciones.

“Cuando llegó la sanción, entendimos que lo que hicimos estaba mal, no solo por la multa, sino porque pusimos en riesgo a pequeños niños, mascotas y a nosotros mismos”, indicó otra de las jóvenes.

Por estos hechos, debido a lo riesgoso que fue y a las consecuencias que se pudieron producir, a los participantes les puede caer una sanción de hasta 300 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 427.050.000 pesos.

“Personalmente, me hizo reflexionar. A veces, uno cree que por ser joven no pasa nada, pero sí puede pasar, y muy rápido. Esto nos enseñó que hay normas que existen por una razón, para protegernos”, concluyó la tercera mujer.