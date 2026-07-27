Cinco soldados confesaron el asesinato y tortura de un joven campesino en una base militar de Antioquia

Cinco soldados aceptaron ante un juez su responsabilidad por el asesinato de un joven de 27 años ocurrido en una base militar del Occidente antioqueño. Según informó la Fiscalía General de la Nación, luego de que se iniciara un proceso judicial en el que ese ente imputó a los uniformados por el crimen, estos llegaron a un preacuerdo y deberán pasar 20 años tras las rejas. Le puede interesar: La historia oculta del parqueadero Padilla: la ‘caja chica’ de las AUC en el centro de Medellín El caso se remonta al pasado 7 de octubre de 2025, cuando, según informó la entidad, la víctima fue retenida por el Ejército en zona rural de Frontino, bajo la sospecha de ser un integrante de uno de los grupos armados que tienen presencia en ese municipio. Pese a que el joven padecía de una discapacidad cognitiva, la investigación realizada por las autoridades documentó cómo este fue desnudado, golpeado, amarrado y hasta colgado de un árbol durante su detención.

Los análisis efectuados por integrantes de la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) establecieron que la víctima habría permanecido detenida por al menos cinco horas, siendo objeto de técnicas de asfixia, sofocamiento y otros tratos que la Fiscalía calificó como “crueles”. Fue en medio de esos duros tratos, que el joven campesino falleció en un baño de esa base militar. Lea también: Liberan a Yamit Beltrán, el minero secuestrado en incursión armada en Caucasia La Fiscalía también determinó que al darse cuenta de que el joven había muerto bajo su custodia, los uniformados envolvieron sus restos mortales en una hamaca, lo trasladaron a un helipuerto y posteriormente lo arrojaron en inmediaciones del río El Cerro. Tres semanas después, ante las denuncias de desaparición de sus allegados, las autoridades encontraron el cadáver del joven y lo remitieron al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, primer ente en el que se documentó que la víctima no había fallecido por un ahogamiento en el río o en un accidente, sino como producto de los actos de torura a los que fue sometido.

Según precisó el ente acusador, los uniformados que aceptaron su responsabilidad en la desaparición y llegaron a un preacuerdo fueron el cabo segundo del Ejército Nacional Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández. Producto del preacuerdo con la Fiscalía, que fue avalado por un juez de conocimiento, esos cinco militares fueron condenados a 20 años y 2 meses de cárcel por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todos en condición de agravados. Finalmente, la Fiscalía recordó que por ese mismo caso el comandante de la base militar, el teniente Leider Ortiz Ortiz, ya también había aceptado su responsabilidad y sido sentenciado a 20 años y 3 meses de prisión. Al proceso también están vinculados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, añadió la Fiscalía.

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