Liberan a Yamit Beltrán, el minero secuestrado en incursión armada en Caucasia

Yamit Beltrán, el empresario minero que había sido secuestrado la semana pasada, el 17 de julio, por un grupo armado ilegal en el corregimiento de Cuturú, zona rural de Caucasia, fue liberado y ya se encuentra nuevamente con su familia, según confirmaron las autoridades. La liberación pone fin a varios días de incertidumbre en esta población del Bajo Cauca antioqueño, donde familiares, amigos y habitantes realizaron marchas, velatones y jornadas de oración para exigir su regreso con vida. Aunque hasta el momento no se han revelado las circunstancias en las que recuperó la libertad ni si hubo algún operativo o mediación para lograrla. Entérese: Incursión armada en Caucasia dejó un muerto y por lo menos un secuestrado; hay millonaria recompensa

El secuestro ocurrió durante una incursión armada

Beltrán fue secuestrado el pasado 17 de julio, cuando hombres armados que se movilizaban en una camioneta irrumpieron en el corregimiento de Cuturú. Durante el ataque fue asesinado Henry Hernando Narváez, de 48 años, mientras que el empresario minero fue llevado por la fuerza por los atacantes. Tras los hechos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encabezó un consejo extraordinario de seguridad y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera ubicar al secuestrado y capturar a los responsables del homicidio. Además, la Fiscalía designó un fiscal especializado para liderar la investigación.

La comunidad se movilizó por su regreso

Durante el tiempo que permaneció desaparecido, Beltrán se convirtió en símbolo de unión para los habitantes de Cuturú. Decenas de personas salieron a las calles vestidos de blanco, participaron en marchas, velatones y cadenas de oración para pedir su liberación. Quienes lo conocen lo describen como un hombre trabajador, de profundas convicciones religiosas y ampliamente reconocido en la comunidad por su disposición para ayudar a los demás. ”Es una gran persona. Aquí se le conoce por su don de servicio, y es muy triste que este tipo de cosas le pasen a gente tan buena”, dijo uno de los habitantes de Cuturú. También señalan que su actividad minera genera empleo para varias familias del corregimiento.

Continúan las investigaciones

Aunque la liberación representa un alivio para la comunidad, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar al grupo armado responsable del secuestro y del asesinato ocurrido durante la incursión. Por ahora, no se ha informado si hubo capturas relacionadas con el caso ni si Beltrán ha entregado información que permita avanzar en la identificación de sus captores. La Gobernación de Antioquia indicó que la investigación continuará hasta esclarecer completamente los hechos y judicializar a los responsables del ataque armado que conmocionó al Bajo Cauca antioqueño. Lea más: Condenan a banda que secuestraba y robaba a conductores de plataformas en Medellín Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas