Trágico desenlace en Segovia: hallan sin vida al conductor que había sido secuestrado por el Clan del Golfo

Una de las cuatro personas que habían sido retenidas por el Clan del Golfo en zona rural de Segovia fue hallada sin vida durante las últimas horas, en un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de ese municipio del Nordeste antioqueño. Se trata del conductor de un vehículo, identificado como Iván Darío Jiménez, quien era una de las cuatro personas retenidas por esa agrupación ilegal desde el pasado martes. Le puede interesar: Asesinato de líder comunal desplaza a casi 20 familias en Segovia El secuestro se hizo público desde el 9 de junio, cuando se conoció que hombres armados interceptaron a los ocupantes de una camioneta que cubría la ruta entre Medellín y la vereda Mina Nueva, ubicada en los límites entre Segovia, Remedios y Santa Rosa del Sur (Bolívar).

Desde hace varios años, esta zona es uno de los puntos de disputa más codiciados por grupos como el ELN y el Clan del Golfo, por tener un importante yacimiento minero. De acuerdo con las primeras informaciones, hacia las 5:00 de la madrugada el vehículo fue interceptado por violentos en las inmediaciones del sector El Diamante. Los delincuentes obligaron a los ocupantes a descender y luego le prendieron fuego a la camioneta. Lea también: En video: en fatal accidente en la vía Cisneros–Puerto Berrío hubo un muerto y un herido de gravedad Posteriormente trascendió que dentro de los cautivos estaban un conductor y por lo menos otros tres pasajeros.

Diferentes organizaciones y líderes de opinión tanto del departamento como de esa subregión hicieron un pedido urgente para que se respetara la vida de los rehenes. Al parecer, producto de esos llamados, los armados accedieron a liberar inicialmente a dos personas el pasado jueves 11 de junio, entre ellas un hombre identificado como Abel Andrés Acevedo Patiño, quien trabajaba como minero en la vereda Cañaveral. Siga leyendo: Así son los drones de las disidencias en Antioquia: los traen de China y pueden cargar hasta 25 kilos Sobre la segunda persona liberada, todavía no se conocen mayores detalles. De igual forma, la información que circula entre los conocedores del caso es que una tercera persona, cuya identidad tampoco se ha hecho pública, alcanzó a fugarse de sus captores.