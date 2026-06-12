Trágico desenlace en Segovia: hallan sin vida al conductor que había sido secuestrado por el Clan del Golfo

Una de las cuatro personas que habían sido retenidas por el Clan del Golfo en zona rural de Segovia fue hallada sin vida durante las últimas horas, en un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de ese municipio del Nordeste antioqueño.
Se trata del conductor de un vehículo, identificado como Iván Darío Jiménez, quien era una de las cuatro personas retenidas por esa agrupación ilegal desde el pasado martes.
Le puede interesar: Asesinato de líder comunal desplaza a casi 20 familias en Segovia
El secuestro se hizo público desde el 9 de junio, cuando se conoció que hombres armados interceptaron a los ocupantes de una camioneta que cubría la ruta entre Medellín y la vereda Mina Nueva, ubicada en los límites entre Segovia, Remedios y Santa Rosa del Sur (Bolívar).