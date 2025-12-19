Clan del Golfo mató a una niña de 14 años en Briceño, Antioquia

La crisis humanitaria en Briceño, Norte de Antioquia, sigue agravándose. En plena zona urbana, integrantes del Clan del Golfo desataron un infierno y asesinaron a dos personas, una de ellas una niña de 14 años acribillada a quemarropa.
Según versión de las autoridades, hombres armados llegaron hasta una casa en el barrio Divino Niño y tras un breve cruce de palabras señalaron a los ocupantes como integrantes de las disidencias del frente 36 al bando de alias Ramiro. Tras esto, sacaron sus armas y dispararon indiscriminadamente asesinando a un hombre, a la menor de edad, y dejando herida a otra mujer adulta.
Le puede interesar: Los Cabuyos, la nueva “guerrilla” que siembra terror en Antioquia y que tomó su nombre de un guerrillero que se creía inmortal
De acuerdo con las autoridades, la niña víctima sería hermana de un integrante de dicho grupo disidente y ese hecho habría sido suficiente para que los sicarios del Clan del Golfo la acribillaran.