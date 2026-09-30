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De captura por armas a investigación por extorsiones: así cayó una presunta red del Clan del Golfo en Yolombó

La Policía presentó a tres hombres y una mujer que fueron imputados por exigir “vacunas” a comerciantes, mineros y otras personas en el nordeste antioqueño.

  • Los tres hombres fueron capturados en flagrancia por porte de armas, la mujer había sido aprehendida ya en un municipio vecino. FOTO: POLICÍA ANTIOQUIA
    Los tres hombres fueron capturados en flagrancia por porte de armas, la mujer había sido aprehendida ya en un municipio vecino. FOTO: POLICÍA ANTIOQUIA
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Lo que comenzó como una captura en flagrancia contra tres hombres en Yolombó (nordeste antioqueño) por porte de armas, culminó con un caso por presuntas extorsiones del Clan del Golfo a los comerciantes de esa zona del departamento.

La aprehensión se produjo en los pasados días en una operación conjunta entre el Gaula Antioquia, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Estación de Policía de Yolombó.

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Allí se produjo la captura de tres sujetos reconocidos con los alias de “Kike”, “Bryan” y “Cristian”, a quienes les incautaron tres revólveres calibre 38, 17 cartuchos para este tipo de arma, dos teléfonos celulares y 95 estopines.

Asimismo, fueron hallados cuatro parches de tela alusivos a un grupo criminal (la Policía no precisó si eran del mismo Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), un cuerpo de arma de fuego tipo pistola, un proveedor y 24 cartuchos calibre 9 milímetros.

El comandante del departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, indicó que empezaron a ser judicializados por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

No obstante, las acciones de investigación del Gaula habrían permitido también acopiar indicios de que estas personas serían también responsables de acciones encaminadas a exigir dinero a comerciantes y ganaderos bajo la amenaza de que si no lo hacían, atentarían contra sus vidas y sus bienes.

El coronel Libardo Fabio Ojeda, director nacional de ese cuerpo creado para combatir el secuestro y la extorsión, apuntó que estos “mantenían azotados a mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de la región”.

En días previos había sido capturada en el vecino municipio de Gómez Plata otra mujer, de 19 años, a quien la sindican de ser copartícipe de esas actividades.

Captura de alto valor

Este es por lo menos el segundo golpe que las autoridades le dan al Clan del Golfo en el departamento en las últimas dos semanas.

El 15 de septiembre, la Fuerza Pública desarrolló un operativo en Caucasia, en una colaboración entre el Ejército, la Fuerza Aérea, Policía y Fiscalía General de la Nación, según informó en su momento el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

El procedimiento dejó como resultado la muerte de alias Niche, señalado como cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, tres capturados y el rescate de siete personas que, de acuerdo con las autoridades, permanecían secuestradas.

Alias Niche habría pertenecido durante cerca de siete años a esa organización criminal. Según el reporte oficial, tenía funciones relacionadas con la dirección de extorsiones, secuestros, homicidios y amenazas, además de acciones contra integrantes de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.

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Los otros tres presuntos integrantes de la estructura fueron capturados durante la operación. Uno de ellos resultó herido en medio del procedimiento.

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Preguntas y respuestas:

¿Por qué fueron capturados los tres hombres en Yolombó?
Los tres hombres fueron capturados inicialmente por el porte y tenencia de armas de fuego, pero posteriormente la investigación del Gaula los vinculó presuntamente con extorsiones a comerciantes y ganaderos de la zona.
¿Qué armas y elementos les encontraron a los capturados en Yolombó?
A los tres capturados les incautaron tres revólveres calibre .38, 17 cartuchos, dos celulares y 95 estopines. También encontraron partes de un arma tipo pistola, un proveedor, 24 cartuchos calibre 9 milímetros y cuatro parches de tela alusivos a un grupo criminal.
¿Qué delitos les imputarían a los capturados en Yolombó?
Los hombres empezaron a ser judicializados por los presuntos delitos relacionados con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Además, el Gaula los señala como presuntos responsables de actividades de extorsión, aunque la noticia no precisa si ya hubo una imputación formal por este segundo delito.
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