Liberan a Durley Montoya, la última sobreviviente del secuestro masivo del Clan del Golfo en Anorí, Antioquia

Durley Montoya ya está libre. La joven que permaneció casi un mes en cautiverio del Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia El Charcón, en el municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño, fue liberada hace pocos días y salió del territorio.

La noticia fue confirmada por fuentes extraoficiales, aunque las autoridades no se han pronunciado de forma oficial sobre su liberación.

Montoya, dedicada a la minería informal en esa zona, fue la última de ocho personas retenidas por el Clan del Golfo a finales de agosto. De ese grupo, cuatro fueron liberados relativamente pronto —entre ellos Jeiber Alonso Restrepo, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento—, tres aparecieron muertos en jurisdicción de Cáceres y ella permaneció en poder del grupo ilegal. La comunidad y la Alcaldía de Anorí realizaron dos marchas para exigir su libertad: una el 10 de septiembre y otra el 25 del mismo mes.

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El caso se conoció públicamente a finales de agosto, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre la retención de personas en la zona y pidió reforzar la presencia de la Fuerza Pública.

En las horas siguientes, el Ejército confirmó la liberación de varios retenidos gracias a un operativo que incluyó sobrevuelos y el ingreso de tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 y de la Fuerza Aeroespacial.

Sin embargo, el desenlace fue mucho más grave de lo que se conoció inicialmente. Los cuerpos de tres de los retenidos fueron encontrados en jurisdicción de Cáceres, en el corregimiento de Guarumo, en sitios rurales diferentes, lo que indica que las víctimas habían sido trasladadas desde Anorí hacia el Bajo Cauca antes de ser asesinadas.

Dos fueron identificados: William Jaime Pineda Requena, de 31 años, hallado en la vereda Puerto Santo, y Francisco Luis Mesa Castaño, de 41 años, encontrado en la vereda Piamonte.