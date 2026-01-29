x

No fue solo percepción: en enero llovió más del doble del promedio histórico registrado en Antioquia

En Bajo Cauca y Suroeste llovió casi el triple de lo que históricamente se ha registrado en los meses de enero.

    Aunque febrero se pronostica que será más seco, los eventos de precipitaciones extremas podrían volver a presentarse. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El comentario más común en Antioquia desde que comenzó 2026 es que el año había arrancado con un clima inusual. “Está como raro el clima, mucho frío, demasiada agua”, “nunca había llovido tanto en enero”, fueron algunos de los comentarios.

Y tenían razón, los datos lo confirman. Corantioquia, a través del equipo técnico del Programa Integral Red Agua Piragua, realizó seguimiento al comportamiento de las precipitaciones en lo corrido de este año en los 87 municipios de su jurisdicción, aprovechando los datos registrados por las estaciones pluviométricas de la red de monitoreo del IDEAM, Piragua, Siata y Chirps en Antioquia y encontró que el departamento tuvo un acumulado promedio de precipitación de 242 mm en enero, con registros máximos que alcanzaron hasta 342 mm en algunas zonas específicas. En lo que va del año, según precisó la autoridad ambiental, se evidenció un aumento significativo en los niveles de precipitación en el Bajo Cauca y en el Suroeste de Antioquia.

Entérese: Calles y locales inundados, árboles caídos y una tormenta eléctrica dejó el aguacero de este miércoles en Medellín

Teniendo en cuenta que el valor histórico de precipitación de enero para el Departamento es de 87 mm, la entidad concluyó que, en términos generales, el comportamiento de las lluvias en la región corresponde a condiciones por encima de las normales, lo que incrementa los niveles de riesgo para la población.

En cuanto al Valle de Aburrá, los datos reportados por la red de estaciones del SIATA indican acumulados entre 30 y 90 mm durante la última semana, con una mayor persistencia e intensidad de las precipitaciones en el sur del Valle (Itagüí, Envigado y Caldas) y en el Oriente cercano, donde se observaron valores acumulados entre 60 y 120 mm.

Uno de los grandes impactos ante el volumen de lluvias en tan poco tiempo es que los suelos y cuerpos de agua superficiales colapsan aumentando los niveles de saturación y reduciendo la capacidad de infiltración. Esta situación eleva la probabilidad de inundaciones, deslizamientos y afectaciones a la movilidad y a la seguridad de las personas. Precisamente, Medellín lo acaba de padecer con el aguacero del miércoles 28 de enero, un evento extremo en el que en apenas 44 minutos cayó la lluvia que cae normalmente en El Poblado en un mes. La quebrada La Presidenta, una de las más problemáticas por su degradación e intervención inadecuada, se desbordó arrasando con parte de la capa asfáltica de la 10.

También le puede interesar: ¿Por qué Medellín colapsa con un aguacero? Las razones que explican un problema cada vez más grave

Si bien se pronostica que febrero sea un mes mucho más seco, los eventos extremos son cada vez más impredecibles, por lo cual Corantioquia reiteró las recomendaciones esenciales para proteger la vida de las personas. Mantenerse informados con los boletines oficiales del IDEAM, el SIATA, las autoridades ambientales y los medios de comunicación; evitar la permanencia en zonas de riesgo durante y después de periodos de lluvias prolongadas, especialmente en márgenes de ríos, quebradas y laderas inestables; fortalecer el trabajo comunitario, promoviendo la limpieza de drenajes, canales y alcantarillas, así como el reporte oportuno de situaciones de riesgo a los organismos competentes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué ha llovido tanto en Antioquia en enero 2026?
El acumulado de precipitación de enero fue de 242 mm, superando ampliamente el histórico promedio de 87 mm, debido a patrones climáticos inusuales y fenómenos locales de humedad.
¿Qué zonas fueron más afectadas por las lluvias?
El sur del Valle de Aburrá (Itagüí, Envigado y Caldas) y sectores cercanos al Oriente registraron lluvias entre 60 y 120 mm.
¿Qué hacer en caso de lluvias intensas?
Evitar zonas de riesgo, mantener comunicación con autoridades, limpiar drenajes y reportar situaciones críticas a organismos competentes.
Utilidad para la vida