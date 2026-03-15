“Ya me empiezan a llamar Sebastián Montoya y no solo el hijo de Juan Pablo”: el piloto en diálogo con El Colombiano

Si en la pista refleja cada vez más seguridad para maniobrar su monoplaza de Fórmula 2, fuera de ella sus palabras también dan a entender la madurez y confianza que viene adquiriendo en el mundo del automovilismo, en el que se esfuerza para llegar lejos como lo hizo su padre, Juan Pablo Montoya.
Él es Sebastián Montoya, piloto de Claro y quien, a sus 20 años de edad, acaba de comenzar su segunda temporada consecutiva en la categoría que sirve de plataforma para llegar a la Fórmula 1. Por lo pronto, Sebastián, que viene de lograr dos novenos lugares en el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, acelera firme, pero sin saltarse el proceso; eso sí, con la clara ambición ahora de poder luchar por los puestos de honor luego de terminar el año pasado de 12.º en el campeonato.
En charla con Sebastián, y preparándose para su siguiente carrera, que sería el Gran Premio de Mónaco, el 6 y 7 de junio, ante la cancelación de las válidas de Baréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Oriente Medio, el piloto habló de las expectativas que tiene en la temporada, de lo que ha sido su experiencia en dicha competencia y también de cómo quiere que lo recuerden.