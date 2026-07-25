Clínica del Norte, en Bello, cerrará servicio de urgencias desde el 14 de agosto por crisis financiera y millonaria deuda

La Fundación Clínica del Norte, ubicada en Bello, informó que cerrará su servicio de urgencias desde el 14 de agosto de 2026, al asegurar que la falta de recursos y el crecimiento de las deudas hacen inviable mantener la operación de una de las áreas más exigentes de la institución. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la clínica explicó que el deterioro financiero responde al incumplimiento en los giros por parte de varias Entidades Responsables de Pago (ERP), entre ellas Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Según el documento, esta situación elevó su cartera a más de 107.000 millones de pesos, un monto que terminó obligando a tomar la medida.

La institución señaló que el servicio de urgencias demanda un alto nivel de recursos humanos, tecnológicos y asistenciales para garantizar una atención adecuada a los pacientes, por lo que continuar operándolo en las condiciones actuales resultó financieramente insostenible. La Clínica del Norte aseguró que la decisión no fue tomada de manera improvisada. Indicó que durante los últimos meses adelantó acercamientos con la administración local y con diferentes entidades de control para buscar soluciones que permitieran evitar el cierre, pero afirmó que hasta el momento no obtuvo respuestas efectivas.

Ante este panorama, la entidad pidió a la comunidad acudir a otros servicios de urgencias del municipio una vez entre en vigencia la suspensión de la atención. Siga leyendo: 240 camas cerradas, médicos con tres meses sin salario y pediatría suspendida: así se agrava la crisis del Hospital Alma Máter en Medellín El anuncio se produce en medio de una crisis que afecta la prestación de servicios en distintos hospitales del departamento. En las últimas semanas, el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas perdió su servicio de cirugía luego de que la Sociedad de Cirujanos de Colombia terminara un contrato de más de 25 años por una deuda superior a 810 millones de pesos. Desde entonces, pacientes con lesiones graves han tenido que ser estabilizados y trasladados a otras instituciones, aumentando el riesgo durante la atención. La situación tiene como origen la falta de pagos de Savia Salud EPS, que concentra cerca del 80 % de la ocupación del hospital. Según la gerencia, la deuda de esa EPS ronda los 22.000 millones de pesos, mientras la cartera total supera los 41.000 millones. Los giros, además, han caído hasta un 55 % y en algunos meses representaron menos del 15 % de lo facturado. Pude leer: Contraloría de Antioquia alerta por presuntas irregularidades en el Hospital de Caldas Desde el primero de julio, el hospital ha debido remitir pacientes que requieren cirugía urgente a otros centros asistenciales debido a la ausencia de especialistas, una situación que compromete la oportunidad en la atención de casos críticos. El panorama también es crítico en Medellín. El Hospital Alma Máter informó recientemente que sus médicos acumulan más de tres meses sin recibir salario y que la falta de liquidez obligó al cierre de más de 200 camas de hospitalización, 40 camas de urgencias, una unidad de cuidados intensivos y la suspensión del servicio de pediatría. La institución reporta una cartera cercana a 328.000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a deudas de EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, principalmente Savia Salud y Nueva EPS.

Mientras tanto, las cifras de la Secretaría de Salud de Antioquia muestran que las obligaciones pendientes de las EPS intervenidas con la red hospitalaria del departamento pasaron de 1,8 billones de pesos en 2022 a más de 7 billones en 2026. En ese mismo periodo se han cerrado 1.787 servicios de salud, las salas de urgencias operan con una sobreocupación promedio del 126 % y los tiempos de remisión aumentaron de entre 24 y 36 horas a periodos de entre tres y cuatro días. Bloque de preguntas y respuestas: