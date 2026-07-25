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Walter Vargas voló en Santo Domingo y abrió el medallero dorado de Colombia en Centroamericanos

El ciclista antioqueño Walter Vargas confirmó que sigue siendo el gran referente continental de la contrarreloj al conquistar el primer oro para Colombia en Santo Domingo-2026.

  • Walter Vargas, el mejor especialista de contrarreloj de América en los últimos siete años. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
    Walter Vargas, el mejor especialista de contrarreloj de América en los últimos siete años. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Lo que hace Walter Vargas en el ciclismo de élite es sencillamente espectacular. En el ámbito continental, en la modalidad contrarreloj, el antioqueño mantiene un dominio que se ha prolongado durante varios años.

Así volvió a demostrarlo este sábado, en la apertura de las competencias de ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, inaugurados el viernes en Santo Domingo.

En la capital dominicana, el corredor de 34 años, nacido en El Carmen de Viboral, voló sobre su bicicleta de carbono a una velocidad promedio de 50,830 kilómetros por hora para registrar, en 40 kilómetros, un tiempo de 47.13 minutos y entregarle a Colombia la primera medalla de oro de las justas.

Walter, integrante del Team Medellín y quien en 2025 ocupó el puesto 14 en el Campeonato Mundial disputado en Kigali, sumó así un nuevo título en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles-2028.

Lea: Con estrellas de talla mundial, Colombia va por otro podio en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo

El año pasado se había coronado campeón de la contrarreloj en los Juegos Bolivarianos de Lima, Perú, mientras que esta temporada conquistó en Montería, Córdoba, su séptimo título panamericano élite en la especialidad. Además, se tomó revancha en los Centroamericanos, luego de haber sido medallista de plata en Barranquilla-2018 y Lima-2023.

En Santo Domingo lo acompañaron en el podio los mexicanos Edgad David Cadena, segundo a 1.46 minutos, y Sebastián Ruiz, tercero a 1.54. El también antioqueño Brayan Sánchez finalizó en la octava posición, a 3.51 del vencedor.

En la prueba femenina, la ganadora fue la cubana Marlies Mejía, con tiempo de 40.15 minutos. La mejor colombiana fue Diana Peñuela, cuarta, a 1.26 minutos.

Arco ya entrega medallas

Entretanto, en el tiro con arco, Colombia sumó este sábado dos medallas de plata con los equipos de arco recurvo.

En la rama femenina, Ana Rendón, Isabella Forero y Tania Arias cayeron 5-1 frente a México en la final. En masculino, Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Santiago Cruz también cedieron ante los mexicanos, esta vez por 5-3.

Por su parte, el equipo femenino de polo acuático, al igual que el masculino, aseguró su presencia en la final tras vencer 13-11 a Puerto Rico. Las colombianas disputarán la medalla de oro este domingo, desde la 1:00 de la tarde, frente a México.

Colombia, que ocupó el segundo lugar del medallero en la edición anterior de los Juegos, celebrada en El Salvador, participa en Santo Domingo con una delegación de 475 atletas distribuidos en 34 disciplinas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos títulos importantes ha ganado Walter Vargas en la contrarreloj durante el actual ciclo olímpico?
Walter Vargas ha sumado varios títulos relevantes en el actual ciclo olímpico. Ganó la contrarreloj en los Juegos Bolivarianos de Lima, conquistó su séptimo título panamericano élite en Montería y ahora obtuvo el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.
¿Qué marca registró Walter Vargas para ganar la medalla de oro en Santo Domingo?
Walter Vargas completó la prueba con un tiempo de 47.13 minutos y una velocidad promedio de 50,830 kilómetros por hora, registros con los que se quedó con la medalla de oro para Colombia.
¿Quiénes completaron el podio de la contrarreloj en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
Los mexicanos Edgad David Cadena y Sebastián Ruiz ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Cadena terminó a 1.46 minutos del colombiano y Ruiz a 1.54.
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