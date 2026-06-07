Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Congestión vial en algunos sectores de Medellín por cierres y lluvias durante carrera ciclística

Conductores y usuarios del transporte reportan graves afectaciones en la movilidad de Medellín debido a los cierres implementados por una competencia ciclística, sumados a las lluvias y las ciclovías dominicales.

  • Los cierres viales por una competencia ciclística, sumados a las lluvias y las ciclovías dominicales, generan congestión en varios corredores estratégicos de Medellín este domingo. FOTO: Secretaría de movilidad.
    Los cierres viales por una competencia ciclística, sumados a las lluvias y las ciclovías dominicales, generan congestión en varios corredores estratégicos de Medellín este domingo. FOTO: Secretaría de movilidad.
El Colombiano
El Colombiano
hace 49 minutos
bookmark

La movilidad en Medellín presenta importantes complicaciones este domingo por cuenta de varios cierres viales asociados a una carrera ciclística. Reportes ciudadanos indican que corredores estratégicos como La Iguaná, la avenida Colombia, la autopista Sur, la carrera 65 y la avenida del Ferrocarril registran congestiones y dificultades para el desplazamiento.

A esta situación se suman las lluvias que caen sobre distintos sectores de la ciudad y las restricciones habituales por las ciclovías dominicales. Usuarios en redes sociales han cuestionado la planeación logística del evento deportivo, al considerar que dejó pocas alternativas de movilidad para quienes debían desplazarse entre diferentes zonas del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Movilidad de Medellín a través de sus redes sociales, los cierres viales estaban programados por la realización de la Ruta Medellín 2026 en la modalidad de running.

Según la entidad, las restricciones comenzaron a las 6:30 de la mañana y se extenderían hasta las 9:20 a.m. en corredores como la avenida del Ferrocarril, la avenida San Juan, la avenida 33, la carrera 65, la carrera 70 y sectores cercanos a la Universidad Pontificia Bolivariana y los parques de Laureles.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas para minimizar las afectaciones en la movilidad.

La recomendación a los ciudadanos fue planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados a lo largo del recorrido.

Sin embargo, varios usuarios reportaron dificultades para movilizarse y cuestionaron el impacto de las restricciones en algunos de los principales ejes viales de Medellín.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos