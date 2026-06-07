Álex Saab: ordenan embargo de casi $1.500 millones en Colombia

La justicia colombiana ordenó una millonaria medida cautelar contra bienes y cuentas vinculadas al empresario barranquillero Álex Naim Sabb Moran, conocido como Álex Saab, en medio de un proceso relacionado con presuntas actividades de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión se conoce en un momento especialmente complejo para el empresario, quien enfrenta nuevos cargos en Estados Unidos y permanece bajo el escrutinio de las autoridades judiciales de ambos países.
Según reveló la Revista Semana, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla aceptó una serie de solicitudes encaminadas a garantizar la recuperación de recursos presuntamente comprometidos dentro de un largo proceso judicial que involucra a Saab y a varias de las empresas que estuvieron bajo su control.
La decisión judicial tiene como principal objetivo congelar recursos financieros que estarían asociados a la empresa Jacadi de Colombia S.A., firma dedicada formalmente a actividades de importación y exportación de textiles y cuyos principales representantes eran Álex Saab y su entonces esposa, Cyntia Eugenia Ceratin Ospina.