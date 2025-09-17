Confrontación de disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, dejó dos muertos y temor en una escuela

Un cruce de disparos registrado en una vereda del municipio de Briceño, Norte antioqueño, entre integrantes de las disidencias de las Farc, dejó a dos integrantes de este grupo armado. Esto en medio de una división entre dos facciones dentro de esta localidad que estaría intensificando la violencia en la localidad.
El tiroteo se registró en la tarde del martes en la vereda Morrón, luego de que se encontraran integrantes de este grupo armado y en medio de los disparos murieran estas personas, mientras que los estudiantes que estaban en la institución educativa cercana se refugiaban para evitar ser víctima del tiroteo. Fuera de los insurgentes muertos, no hubo más afectados en estos hechos violentos.