Rechazo por casa por cárcel a presunto feminicida de la enfermera Diana Milena Carrero

Mientras la familia de la enfermera Diana Milena Carrero, asesinada en diciembre de 2024, espera que la justicia imponga una sanción ejemplar contra el responsable de su muerte, un juzgado de Ibagué tomó una decisión que generó profundo rechazo y un sentimiento de revictimización. El Juzgado Quinto Penal con Función de Control de Garantías sustituyó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Estrada, señalado de cometer el feminicidio, y le concedió el beneficio de detención domiciliaria.

La decisión judicial establece que Estrada deberá permanecer en su residencia bajo vigilancia electrónica, presentarse periódicamente ante las autoridades, no podrá salir del país y tendrá prohibido acercarse o comunicarse con los familiares de la víctima. Para los allegados de Carrero, la medida representa un duro golpe en medio del proceso judicial.

“Fue como un baldado de agua fría. Uno no entiende mucho los términos legales ni los vencimientos de términos, pero creíamos que todo iba bien. Esta decisión es muy dolorosa para nuestra familia”, afirmó a Caracol Radio Wilfredo Carrero, hermano de la víctima.

La Fiscalía, por medio de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, ya acusó formalmente a Estrada por los delitos de feminicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que el procesado no aceptó. El ente investigador sostiene que existen elementos suficientes para avanzar hacia el juicio.

El crimen ocurrió el 21 de diciembre de 2024, cuando Diana Milena Carrero fue reportada como desaparecida en Ibagué. La última vez que fue vista con vida se encontraba en compañía de su pareja sentimental.

Días después, el 26 de diciembre, su cuerpo fue hallado por sus familiares en un sector cercano a la variante de la capital del Tolima, en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con la investigación, ese día la pareja había estado en un establecimiento público del barrio La Granja, donde la víctima compartía con compañeros de trabajo. Tras una discusión, ambos abandonaron el lugar en una motocicleta conducida por Estrada. En un tramo de la vía Ibagué–Bogotá, entre el puente de la Variante y la glorieta El Rodeo, el procesado habría golpeado a la mujer con un casco, provocándole una fractura en el cráneo que le causó la muerte.

La Fiscalía señaló que, posteriormente, el cuerpo habría sido arrastrado hasta un caño con el propósito de impedir su pronta ubicación e identificación.

Aunque Diego Estrada permanece vinculado al proceso penal desde su captura el 7 de enero, ahora afrontará el juicio bajo detención domiciliaria, una decisión que ha reavivado el debate sobre el acceso a la justicia y la protección de las víctimas de feminicidio en el país.

