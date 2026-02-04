Colombia debe garantizar “elecciones libres”: Bernie Moreno tras reunión Petro-Trump

El senador de Estados Unidos y de origen colombiano, Bernie Moreno (Partido Republicano), celebró la mejora de las relaciones entre los dos países después de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, a la que asistió. Sus impresiones sobre el encuentro incluyeron que Colombia debe garantizar elecciones transparentes este año. Le puede interesar: Lo que no se vio de la “fantástica” reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. “Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy se dio un paso en la dirección correcta”, manifestó Moreno en su cuenta en X (antiguo Twitter).

El congresista, que ha sido muy crítico del presidente Petro, señaló la importancia del trabajo conjunto para enfrentar el flagelo del narcotráfico, que es una prioridad en la agenda de ambos países. En ese sentido, dijo que Trump “se comprometió a ser un pacificador y un unificador al asumir el cargo hace poco más de un año. Ha cumplido y sigue cumpliendo esa promesa”. “Dejó claro que Estados Unidos está comprometido con la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental. También dejó claro que entablará un diálogo significativo y respetuoso con cualquiera que desee trabajar en colaboración con Estados Unidos para promover nuestros intereses mutuos”, agregó. Lea también: Petro le pidió a Trump desclasificar archivos de los casos Gaitán y Palacio de Justicia, ¿es viable?

Expresó la disposición del Gobierno de Estados Unidos a trabajar con el mandatario colombiano en los propósitos comunes de los dos países. Al respecto, señaló que “con su notable y exitosa operación de precisión en Venezuela, el presidente Trump ha abierto una era de oportunidades ilimitadas no solo para Estados Unidos, sino también para América Latina”.

“Colombia ha sido, y puede volver a ser, nuestro gran aliado y socio estratégico. Esperamos colaborar con la administración Petro durante sus últimos meses en el cargo”, agregó. Al final de su mensaje, manifestó que ese país seguirá “atentamente” las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo (primera vuelta) y de junio (segunda vuelta).

Por eso, manifestó que “es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio” y que confía en que “el próximo presidente de Colombia se basará en lo que hemos logrado y llevará la relación a nuevas alturas”. La agenda del presidente Petro en Washington D. C. continúa este miércoles con la reunión con el senador Rand Paul (Partido Republicano), quien fue clave para el encuentro en la Casa Blanca; con la reunión bilateral con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin; con su intervención en la sesión protocolaria en ese organismo; con un saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); así como con varias reuniones privadas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pidió Bernie Moreno sobre las elecciones en Colombia? Pidió que Colombia garantice elecciones libres, transparentes y justas en los comicios legislativos y presidenciales de 2026, asegurando confianza institucional y seguimiento internacional. ¿Por qué Estados Unidos sigue de cerca las elecciones en Colombia? Por su papel estratégico en la región, la lucha contra el narcotráfico y la estabilidad democrática en América Latina. ¿Qué dejó la reunión entre Petro y Trump? Un acercamiento diplomático, disposición al diálogo y compromisos en seguridad, cooperación regional y estabilidad política.