Conmoción en Estados Unidos por el secuestro de la madre de una reconocida presentadora

Desde hace tres días hay un caso de secuestro que tiene en vilo a Estados Unidos. Se trata de la desaparición de Nancy Guthrie, la mamá de la reconocida presentadora del programa Today, de la NBC, Savannah Guthrie. La última vez que se vio a la mujer fue el pasado 31 de enero y, desde entonces, no se tienen pistas de su paradero.
Lea: No es solo la realeza británica: las casas reales de Suecia y Noruega también aparecen en los archivos Epstein
El último lugar en el que se supo que estuvo la mujer, de 84 años, fue su casa en Catalina Foothills, una comunidad ubicada en el estado de Arizona. Desde que se reportó la desaparición a las autoridades, la prioridad ha sido encontrarla, especialmente porque Guthrie necesita una serie de medicamentos diarios para poder mantener su salud.
Hasta ahora, lo que han revelado los agentes al frente del caso es que puede tratarse de un secuestro. “Creemos que Nancy fue secuestrada de su hogar contra su voluntad, y en eso estamos”, dijo este martes en una rueda de prensa el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, quien está liderando la búsqueda.