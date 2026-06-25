Antes solo llegaban las mulas, ahora llega internet: Antioquia supera los 3.400 puntos de conexión

En muchos rincones de Antioquia, la distancia no se mide en kilómetros sino en días de camino. Para llegar a un hospital, para comprar el mercado, para ir a una clase virtual o simplemente para comunicarse con el resto del país, miles de habitantes de zonas rurales dependían de carreteras precarias, caminos de herradura y señales intermitentes de telefonía. Ahora, la Gobernación de Antioquia asegura haber alcanzado un hito en materia de conectividad: 3.480 puntos de acceso a internet distribuidos en el departamento mediante 3.032 antenas satelitales y 448 conexiones de fibra óptica, la mayoría instalados en territorios rurales y apartados. La estrategia ha llegado a escuelas, puestos de salud, comunidades indígenas y afrodescendientes, estaciones de policía y espacios comunitarios. Según la administración departamental, la inversión supera los 120.000 millones de pesos. “Antioquia siempre ha tenido el desafío de la comunicación. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por conectar a nuestros paisanos con infraestructura física, pero también digital”, afirmó el gobernador Andrés Julián Rendón durante la presentación de los resultados. Entérese: Medellín suma nueve nuevos puntos de Wifi público ¿Dónde estarán?

Internet: una ventana al emprendimiento

Uno de los cambios más visibles se refleja en pequeños emprendimientos rurales. En Bocas de Atrato, corregimiento de Turbo, Jessica Romaña, presidenta del consejo comunitario local y vendedora de utensilios de cocina, asegura que el acceso a internet transformó la forma en que comercializa sus productos.

Antes, sus ventas dependían casi exclusivamente de los habitantes de la comunidad. Hoy recibe pedidos desde otros corregimientos y poblaciones cercanas gracias a las publicaciones que realiza en redes sociales. ”Yo monto mis productos en internet y la gente me escribe desde Nueva Colonia, Puente América o Riogrande. Antes no tenía cómo hacer publicidad. Esto me ha ayudado muchísimo”, relató durante una videollamada realizada por el Gobernador de Antioquia en el canal Teleantioquia. La Gobernación reporta que 38 comunidades indígenas y afrodescendientes cuentan actualmente con internet satelital. En total, más de 16.000 personas han resultado beneficiadas.

Escuelas conectadas

La mayor parte de la infraestructura instalada se concentra en el sector educativo. Según las cifras oficiales, 1.842 sedes rurales fueron conectadas mediante internet satelital, beneficiando a unos 56.000 estudiantes. A esto se suman 367 sedes urbanas conectadas con fibra óptica, que impactan a cerca de 216.000 alumnos. En total, la administración departamental asegura que 2.290 instituciones educativas cuentan hoy con acceso a internet, además de 81 parques y ciudadelas educativas. La apuesta busca reducir una brecha histórica que durante años limitó el acceso de estudiantes rurales a plataformas educativas, contenidos digitales y herramientas tecnológicas. Para 2018, Censo Nacional de Población y Vivienda publicado por el Dane, el 86,19% de las viviendas rurales en Antioquia no contaba con acceso a internet.

Telemedicina en territorios apartados

Pero quizá donde el impacto resulta más grave es en la salud. A través de la estrategia Contigo Antioquia, la Gobernación instaló 77 antenas fijas y 130 móviles que permiten conectar equipos médicos en zonas rurales con especialistas ubicados en Medellín. La tecnología ha llegado incluso a lugares donde un traslado médico puede tardar varios días. Es el caso de Mandé, un corregimiento ubicado en una zona de difícil acceso entre las selvas de Urrao y Frontino, donde el personal sanitario debía enfrentar enormes obstáculos para remitir pacientes. ”Estamos a dos días de camino. Antes uno intentaba comunicarse y podían pasar horas para obtener respuesta. Ahora la salud está mucho más cerca”, explicó Hernán Fabio Montoya, enfermero que lleva seis años trabajando en la comunidad. La conectividad ha permitido realizar consultas remotas en especialidades como pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, psiquiatría y toxicología. En ese corregimiento, uno de los casos destacados por la Gobernación fue el de Karina Mosquera, una mujer embarazada que recibió una ecografía en su propia vivienda mediante un equipo portátil operado en territorio mientras una especialista supervisaba el procedimiento a distancia desde Medellín. Su esposo, Jeconías Mosquera, recuerda que antes muchas emergencias terminaban en tragedia. ”Había personas que tocaba sacar en camilla o al lomo de mula. Muchas veces fallecían antes de llegar a recibir atención. Este internet ha sido una bendición para nuestras comunidades”, aseguró.

Seguridad y zonas wifi