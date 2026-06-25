Antes solo llegaban las mulas, ahora llega internet: Antioquia supera los 3.400 puntos de conexión

En muchos rincones de Antioquia, la distancia no se mide en kilómetros sino en días de camino. Para llegar a un hospital, para comprar el mercado, para ir a una clase virtual o simplemente para comunicarse con el resto del país, miles de habitantes de zonas rurales dependían de carreteras precarias, caminos de herradura y señales intermitentes de telefonía.
Ahora, la Gobernación de Antioquia asegura haber alcanzado un hito en materia de conectividad: 3.480 puntos de acceso a internet distribuidos en el departamento mediante 3.032 antenas satelitales y 448 conexiones de fibra óptica, la mayoría instalados en territorios rurales y apartados.
La estrategia ha llegado a escuelas, puestos de salud, comunidades indígenas y afrodescendientes, estaciones de policía y espacios comunitarios. Según la administración departamental, la inversión supera los 120.000 millones de pesos.
“Antioquia siempre ha tenido el desafío de la comunicación. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por conectar a nuestros paisanos con infraestructura física, pero también digital”, afirmó el gobernador Andrés Julián Rendón durante la presentación de los resultados.
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