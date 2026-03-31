Colombia se raja en conectividad rural: velocidad móvil es 78% más baja que el promedio de la OCDE

Las zonas rurales de Colombia enfrentan los mayores desafíos en conectividad digital. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que las velocidades de descarga móvil en estos territorios son 78% más bajas que el promedio rural de los países miembros, mientras que la banda ancha fija rural es 43% inferior.
También advierte que, aunque el país ha avanzado en infraestructura, la brecha digital entre áreas metropolitanas y zonas remotas se ha ampliado en términos relativos. Esta situación revela dificultades estructurales: menores incentivos de inversión, baja rentabilidad comercial y limitaciones en la adopción del servicio.
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