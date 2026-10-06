Abogado que representó a familia de cirujano colombiano asesinado en Tailandia fue designado embajador en dos países

El nombramiento del abogado Juan Gonzalo Ospina como embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN se oficializó esta semana. Su designación había sido anunciada y confirmada previamente por el jurista antes de que Abelardo de la Espriella —a quien le hizo campaña— se posesionara como presidente. Ospina nació en Colombia, pero reside en España desde una edad temprana. Su trayectoria familiar también está vinculada con la política colombiana, puesto que es bisnieto del expresidente Mariano Ospina Pérez, cuyo mandato se extendió entre 1946 y 1950, y nieto del exsenador Mariano Ospina Hernández. Le puede interesar: Partido de Cabal no baja de “comunista” a ficha del Centro Democrático, ¿otra pelea en la derecha? El abogado mantiene desde hace varios años una relación cercana con el presidente De la Espriella, a quien conoció durante su actividad profesional en el ámbito del litigio. Su nombre adquirió mayor visibilidad internacional tras representar jurídicamente a la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado en Tailandia en 2023, en el proceso judicial que involucró al español Daniel Sancho.

De acuerdo con la información de su perfil profesional en LinkedIn, Ospina creó en 2016 la firma Ospina Abogados. También hizo parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde ejerció como diputado entre 2018 y 2022. Su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, en donde aparece postulado como embajador ante el Reino de Bélgica.

Su formación académica incluye el grado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Posteriormente, cursó un máster en Liderazgo y Gestión Pública en IESE Business School y una maestría en Derechos Fundamentales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En los estudios que registra en la Presidencia están dos pregrados en licenciatura en ciencias sociales y de la administración y en licenciatura en ciencias políticas y de la administración. Tras conocerse su designación, Ospina agradeció públicamente al presidente por la confianza depositada en él. Su trayectoria también ha recibido reconocimientos del sector jurídico. Forbes lo identificó como una figura destacada del derecho penal, mientras que Ospina Abogados obtuvo un reconocimiento de Iberian Lawyer como despacho especializado en derecho penal económico.

“Gracias, presidente De la Espriella, por depositar su confianza en mí”, escribió en sus redes sociales cuando el Gobierno cumplía un mes de iniciado.

Como parte de los preparativos para asumir la misión diplomática, Ospina sostuvo una reunión con el canciller Omar Bula en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Juan Gonzalo Ospina, nuevo embajador de Colombia ante Bélgica, la Unión Europea y la Otán? Juan Gonzalo Ospina es un abogado colombiano radicado en España, fundador de Ospina Abogados y exmiembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Fue designado embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la Otán. ¿Qué relación tiene Juan Gonzalo Ospina con Abelardo de la Espriella? Juan Gonzalo Ospina y Abelardo de la Espriella se conocieron en el ámbito del litigio y mantienen una relación profesional cercana. Ospina respaldó la campaña presidencial de De la Espriella y posteriormente agradeció públicamente al mandatario por confiarle la representación diplomática. ¿Qué países y organizaciones representará Juan Gonzalo Ospina como embajador de Colombia? Juan Gonzalo Ospina representará a Colombia ante Bélgica y Luxemburgo, además de ejercer funciones diplomáticas relacionadas con la Unión Europea y la Otán. Su misión tendrá como sede principal Bruselas, donde se concentran estas instituciones y organismos internacionales. ¿Qué funciones tendrá Juan Gonzalo Ospina como embajador de Colombia ante la Unión Europea y la Otán? Su labor será representar los intereses de Colombia, mantener relaciones diplomáticas y promover la cooperación con Bélgica, Luxemburgo y las instituciones europeas, además de atender la relación del país con la Otán dentro del marco de sus competencias diplomáticas.