Abogado que representó a familia de cirujano colombiano asesinado en Tailandia fue designado embajador en dos países

El nombramiento del abogado Juan Gonzalo Ospina como embajador de Colombia ante Bélgica, Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN se oficializó esta semana. Su designación había sido anunciada y confirmada previamente por el jurista antes de que Abelardo de la Espriella —a quien le hizo campaña— se posesionara como presidente.
Ospina nació en Colombia, pero reside en España desde una edad temprana. Su trayectoria familiar también está vinculada con la política colombiana, puesto que es bisnieto del expresidente Mariano Ospina Pérez, cuyo mandato se extendió entre 1946 y 1950, y nieto del exsenador Mariano Ospina Hernández.
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El abogado mantiene desde hace varios años una relación cercana con el presidente De la Espriella, a quien conoció durante su actividad profesional en el ámbito del litigio. Su nombre adquirió mayor visibilidad internacional tras representar jurídicamente a la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado en Tailandia en 2023, en el proceso judicial que involucró al español Daniel Sancho.