Antioquia fue el segundo departamento con menor participación en la consulta del Pacto: no llegó ni al 3 % de los votantes

El Pacto Histórico acudió a las urnas para elegir a su candidato a la Presidencia y las personas que conformarían las diferentes listas al Senado y la Cámara. La participación disminuyó en comparación a consultas anteriores, superando apenas en algunos departamentos el 2 % de votos.

Dentro de estos departamentos con poca participación se encuentran Norte de Santander y Antioquia, quienes al finalizar el 100 % de mesas informadas en el conteo de la Registraduría reflejaban el 2,45 % y 2,67 % de votantes respecto al potencial esperado.

Lea también: Así terminó la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda 64,7%; Carolina Corcho 29,19% y Daniel Quintero 6,05%

En el caso del departamento de Antioquia, se instalaron 2.208 mesas y se proyectaba un potencial de 5.383.584 votantes, sin embargo, apenas 143.979 personas fueron a las urnas a depositar su voto.