¿Isabel Zuleta quedó “quemada” tras la consulta para el Congreso? Hasta una “desconocida” de Caucasia sacó más votos

La consulta del Pacto Histórico de este domingo dejó como gran derrotada a la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta, quien tuvo una baja votación y salvo sorpresa le quedará muy difícil regresar al Congreso después del 20 de junio de 2026. En estas mismas elecciones, los dos grandes alfiles del exalcalde Daniel Quintero, Alex Flórez y Alejandro Toro, tampoco obtuvieron resultados como para dar por hecho su reelección.
Hablando de Zuleta, quien además es la coordinadora de la mesa de paz urbana por parte del Gobierno Nacional, logró 27.741 votos y ocupó el puesto 24 en la consulta al Senado, 157.288 votos menos que el “vencedor” de esta jornada, el senador Pedro Flórez.
