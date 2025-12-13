Ingresos de los medellinenses crecieron 18%, a $1,7 millones

La economía de Medellín se encuentra en un punto de inflexión, exhibiendo un dinamismo mayor que el del resto del país, así se desprende del más reciente informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana del programa Medellín Cómo Vamos (MCV), según el cual, el ingreso promedio de los habitantes de la capital antioqueña escaló hasta $1,7 millones per cápita en 2024, cifra que representa un importante aumento del 18% respecto a 2023. El incremento vino acompañado de una señal de optimismo. Según el estudio de MCV, entre 2024 y 2025, un número significativamente mayor de hogares manifestó haber percibido una mejora en su situación económica personal. Al consultar a los ciudadanos sobre si sus ingresos cubren sus necesidades, el 24,7% afirmó que puede cubrir la totalidad de sus gastos, y un 33,7% cubre la mayor parte. En conjunto, casi siete de cada diez personas siente que sus ingresos son suficientes o casi suficientes. Entérese: Los barrios más buscados para vivir en Medellín en 2025: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol lideran la demanda

Ciudad de contrastes

Sin embargo, al mirar la fotografía completa hay contrastes. La cifra de $1,7 millones es un promedio que oculta una preocupante división. Es así como el informe expone la gran disparidad territorial que define a Medellín. La zona Suroriental liderada por la comuna de El Poblado se dispara con los ingresos más altos por persona, registrando un promedio de $5.442.000. Esta cifra contrasta dramáticamente con la realidad de la zona Nororiental, que incluye comunas como el Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez donde el indicador de ingreso per cápita cae hasta los $1.004.651. Dicho de otra forma, la zona más rica de la ciudad registra ingresos que son más de cinco veces superiores a la zona más vulnerable, la cual se sitúa incluso por debajo del salario mínimo legal vigente –que este año es de $1.423.500, sin incluir subsidio de transporte–. Le puede gustar: ¡No hay plata! Caja de la Nación cayó a mínimos históricos en diciembre del 2025: solo alcanza para un día de gasto del Gobierno Las brechas no solo son urbanas. El año pasado, el crecimiento del ingreso se concentró en el Centro y Suroriente, donde las zonas Centro Occidental, Centro Oriental y Suroriental de la ciudad experimentaron un aumento de entre el 23% y el 24% en sus ingresos promedio. Por el contrario, los corregimientos, las áreas más rurales de Medellín, solo vieron un modesto ajuste del 8% en el mismo periodo. Es decir que, si bien, el alza es fuerte, también es altamente inequitativa.

Empleo, el gran protagonista

La dinámica de los ingresos está ligada a un fuerte mercado laboral que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ha consolidado a Medellín y su área metropolitana como una de las zonas del país con menor nivel de desempleo. Para el trimestre móvil de agosto a octubre de 2025, la tasa de desocupación fue del 6,9%, lo que representó una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024. Así, Medellín fue superada solo por Villavicencio (6,8%), y a su vez estuvo por encima de Bucaramanga (7,3%), por ejemplo.

Los resultados no son un hecho aislado. La capital paisa –hablando exclusivamente de la ciudad, ya no del área metropolitana– vio cómo la desocupación cayó del 7,9% al 6,7% en dicho periodo. Según la Alcaldía de Medellín, este dinamismo se tradujo en la creación de más de 72.000 nuevos empleos entre agosto y octubre, elevando el total de ocupados a más de 2,1 millones de personas. El alcalde Federico Gutiérrez destacó que estos logros son el resultado de la confianza que se genera en el sector privado, acompañado de universidades y emprendedores. El análisis del Banco de la República complementa el panorama al señalar que el desempleo en estas montañas retornó a sus niveles prepandemia a inicios de 2022 y su descenso paulatino ha continuado, permitiéndole llegar de forma sostenida a cifras mínimas desde mediados de 2024. El profesor Alejandro Torres, de la Universidad Eafit e investigador de Valor Público, confirma que se trata de un “comportamiento muy diferente, muy favorable para la ciudad”, con una tasa de desocupación de un solo dígito que se mantiene casi dos puntos por debajo de la media nacional. Los sectores productivos que impulsaron esta reactivación son vitales: comercio y reparación de vehículos sigue siendo el mayor generador de empleo, con 393.000 personas ocupadas, y le sigue de cerca industrias manufactureras, que cerró el periodo con 392.000 trabajadores. E efecto, Torres enfatiza que un jalonador muy importante del empleo ahora es la manufactura, que ha venido repuntando.

El costo de vida juega en contra

A pesar de los $1,7 millones de ingreso promedio para 2024, la ciudad se enfrenta a una difícil realidad: el alto costo de la vida. La subida de 18% en los ingresos choca de frente con una Medellín que se ha encarecido. Luis Fernando Ramírez, investigador económico, sostiene que la situación local es atípica: “los ingresos están al alza porque la ciudad también se ha encarecido, es decir que no solamente se incrementaron por productividad o más empleo”. La vivienda, en particular, exige una mejor remuneración para los empleados debido a estas condiciones, agrega el experto. El portal especializado en costo de vida Numbeo –en el que más de 850.000 personas del mundo aportan precios de más de 12.000 ciudades– muestra las cifras que explican esta presión inflacionaria. El arriendo es una de las mayores cargas financieras. Quienes viven en Medellín deben destinar poco más de la cuarta parte de su presupuesto mensual de gastos (28%), solo para este fin. Numbeo sitúa el costo promedio de un apartamento de una habitación en el centro urbano en $2,34 millones, mientras que uno de tres habitaciones puede ascender hasta los $4,2 millones. La realidad es más notoria al revisar los precios básicos. El costo mensual de vivir en Medellín estimado para una persona soltera es de $2,72 millones, según Numbeo, sin incluir el alquiler. Al comparar la media de ingreso per cápita de $1,7 millones con este costo de vida, el desafío es evidente. El profesor Torres resume la situación: “Medellín requiere una dinámica como la actual, pero con más ingresos que puedan mitigar el costo de vida”. En este punto es de resaltar que las cifras de Numbeo parten de cuánto tendría que ingresar una persona para no cohibirse de gastos como comida por fuera del hogar o transporte, pues en la ciudad hay miles –o millones– que sustentan su mes con ingresos mucho menores.

“La trampa del mínimo”