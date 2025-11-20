Continúa paso a un solo carril tras atentado en la vía Medellín - Costa Atlántica que habría hecho el ELN

Producto del atentado ocurrido en la tarde del miércoles 19 de noviembre en el kilómetro 42+125 de la vía Los Llanos - Tarazá, sector Ventanitas, la vía que conecta a Medellín con la Costa Atlántica sigue con paso a un solo carril. El hecho compromete la movilidad de la zona, al gremio de transportadores e incluso a las comunidades de los municipios aledaños. Invías informó que trabaja con maquinaria amarilla para remover los escombros y rellenar el carril afectado. Por el momento las rutas alternas dispuestas por la Seccional de Tránsito y Transporte son Medellín - Cisneros - San José del Nus - Maceo - Remedios - Zaragoza - Caucasia.

Por su parte, Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, señaló que “la situación se presenta como retaliación de los grupos armados ilegales que hacen presencia en este territorio del Norte del departamento como consecuencia de las operaciones que el ejército y la policía llevan a cabo en el sector”. Aún, de acuerdo con versiones oficiales, no se ha determinado un responsable directo. En la zona hay presencia del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Las hipótesis apuntan a que estos dos últimos tendrían que ver con el atentado, lo que ratificaría una posible alianza entre ambos. El mandatario departamental también dijo que desconocen si fue un artefacto que se instaló previamente para detonar al paso de un convoy militar o policial, o si, por el contrario, este explotó de manera no controlada.

Otro de los frentes afectados es el gremio de transporte. Desde la Asociación de Transportadores de Carga hicieron un llamado al Gobierno Nacional. Dicen que la fuerza pública dispuesta para Antioquia es insuficiente, y por ende no se puede garantizar una mejor cobertura en las diferentes vías del departamento. Con este último atentado ya son seis los acontecidos en ese tramo vial en 2025, que han dejado afectaciones en diferentes carreteras y en algunos casos, camiones incendiados.

¿Está relacionado con el caso de alias ‘Richard´?