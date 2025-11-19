En video | Atención: grupos armados dinamitaron y destruyeron la vía a la Costa entre Yarumal y Valdivia

Grupos armados dinamitaron en la tarde de este miércoles la vía entre Medellín y la Costa Atlántica, entre Yarumal y Valdivia, en el Norte antioqueño, en un territorio controlado por las disidencias de las Farc y el ELN, pero que está en disputa con el Clan del Golfo. Los hechos se registraron sobre la 1:30 de la tarde de este miércoles, a la altura del kilómetro 42, en el sector Ventanitas, en jurisdicción de Yarumal. Desde la Policía Nacional hacen el llamado a los conductores a tomar vías alternas o detener sus vehículos en sectores seguros.

Según informaron desde la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, el personal de Invías se está movilizando hacia la zona para hacer las verificaciones del estado del corredor y tomar determinaciones sobre el cierre del mismo y los trabajos necesarios para su rehabilitación. Entérese: Duro golpe a las disidencias en Antioquia: capturaron a cabecilla del Frente 36 experto en explosivos En cuanto a los responsables, hasta el momento esta autoridad de tránsito informó que “por el momento, no se cuenta con información precisa sobre el grupo armado responsable del atentado. En esta jurisdicción tienen presencia estructuras de las disidencias de las Farc (frentes 36 y 18), así como integrantes del ELN y del Clan del Golfo”.

Ante este panorama, desde la Policía Nacional y el Ejército anunciaron un envío de tropas para reforzar los frentes de seguridad, para que no peligre la integridad de las personas que van a hacer la revisión de este corredor. Le puede interesar: Así se distribuye el mapa criminal de Antioquia: 51 estructuras se disputan el control Una de las vías alternas propuestas para quienes se movilizan hacia el caribe colombiano es la vía Caucasia-Zaragoza-Remedios, mientras que quienes se dirigen hacia localidades como Briceño, Valdivia y Tarazá, lo mejor es aplazar el viaje hasta que haya una solución en este corredor. Las primeras investigaciones darían cuenta que la estructura armada implicada en este atentado habría usado un artefacto improvisado para cometer este ataque.

Una de las estructuras que se podría presumir que estaría detrás de estos hechos sería el frente 36, a través de alias Primo Gay, como retaliación por la captura de uno de sus hombres más importantes, Elkides de Jesús Velásquez Piedrahita, alias Richard, quien estaría detrás de varios ataques con explosivos en San Andrés de Cuerquia. De hecho, este frente de las disidencias tiene varios explosivistas expertos en esta clase de atentados, comenzando por alias Primo Gay, quien llegó al poder de este grupo armado debido a su habilidad para instalar esta clase de artefactos.



