Un contrato de comunicaciones desató un debate por el presunto uso de recursos públicos para la imagen del alcalde

Un contrato de asesoría en comunicación política suscrito por la Alcaldía de El Retiro se convirtió en el centro de una disputa que enfrenta al mandatario Santiago Montoya con el concejal de oposición Simón Moreno. En un debate de control político, Moreno afirmó que los informes presentados por la firma Jaramillo Luján Estrategia y Comunicación S.A.S. para sustentar el pago de honorarios contienen elementos que, a su juicio, apuntan a la promoción de la figura del alcalde y no a la divulgación de la gestión institucional. Montoya rechaza esa lectura. Sostiene que el objeto del contrato es institucional, que lo que un asesor proponga en un documento no equivale a lo que la administración ejecuta y que un organismo de control ya examinó el asunto sin encontrar irregularidades. EL COLOMBIANO revisó los documentos que Moreno presentó en el debate, consultó al alcalde y buscó la posición de la firma contratada. Miguel Jaramillo Luján, cabeza de la empresa, reiteró que todo lo hecho se ajustó a la legalidad, pero declinó referirse al tema. Lea más: Bajo la lupa de la Procuraduría: investigan al curador urbano tercero de Medellín por posible omisión urbanística

Documentos del concejal

El primer episodio que Moreno llevó al debate se relaciona con el homicidio de Janeth Posada, ocurrido en marzo de 2024, un caso que tuvo amplia repercusión nacional y por el cual fue capturado Jorge Iván Mestra, el hombre que la atacó brutalmente y luego la enterró viva. Aunque fue rescatada, finalmente murió. La noticia del crimen tuvo alcance nacional y las autoridades ofrecieron hasta $80 millones por información. El concejal exhibió un mensaje de WhatsApp que, según dijo, el consultor Jaramillo Luján le envió al alcalde días después. En él le propone revisar cifras de impacto digital del caso y analizar una ronda de relacionamiento con medios nacionales. “Buenos días Santi, espero que estés muy bien. Te queremos compartir este informe del impacto digital del fallecimiento de la señora. Es una audiencia impresionante (...) Te quiero proponer que revises los siguientes datos y analicemos una ronda de relacionamiento con medios como el tiempo (sic) para que aclares el tema y de paso te conozcan”, le dice el consultor Miguel Jaramillo Luján a Montoya a través de un chat de Whatsapp que fue puesto en conocimiento por Moreno en un debate de control político. Consultado sobre ese mensaje, el alcalde respondió que la actuación de su administración está documentada: “Frente al tema del feminicidio, están las pruebas de cómo se dio y cómo salimos nosotros a responder, al punto de que yo tenía un viaje programado de alcaldes a otras ciudades y no fui precisamente para quedarme al tanto de eso”. El segundo documento es un texto elaborado por Jaramillo Luján con el encabezado “Plan nacimiento de Martín”, referido al hijo del alcalde, nacido en septiembre de 2024. El escrito sugiere que el gabinete envíe un mensaje de felicitación con un obsequio a la madre y al bebé y que se difunda en las redes de la administración. Propone además una sesión de fotos en las que aparezca el mandatario local “en situaciones cotidianas como cargando al bebé o en una situación cotidiana del rol de padre, en contraste con otras fotos más formales y elaboradas que puedan hacerse”. “Captar momentos cargados de emoción, como la primera vez que el Alcalde carga a Martín. El momento en que no puede contener las lágrimas mientras lo sostiene por primera vez, podría ser grabado de manera espontánea por su esposa o por Juliana (la jefa de comunicaciones de esa alcaldía se llama Juliana Castaño) destacando ese vínculo parental y la emoción auténtica que representa”, dice el texto que está escrito en papelería con la marca de JL de fondo. Igualmente, plantea que se haga un video previo al alumbramiento, en el que “Santiago exprese su ansiedad y nerviosismo, mostrándose frente al espejo mientras comparte sus emociones sobre la llegada inminente del bebé”.

El concejal critica que se estaría utilizando dicho contrato más para posicionar la figura del alcalde Montoya que como reconocimiento de la labor institucional. El Alcalde, por su parte, dijo que la existencia de la propuesta no implica que se haya seguido. “Que lo diga es una cosa, y otra que yo lo esté haciendo y que se esté tratando de utilizar. Cuando uno es papá, ese sentimiento no se libretea, uno lo siente”, afirmó. Agregó que le parece grave la sola idea de que a alguien le indiquen cómo abrazar a su hijo. La pregunta de fondo es si las asesorías de imagen para los gobernantes pueden o deben incluir este tipo de sugerencias de índole más personal. Y la respuesta sería que una asesoría suele ocuparse de todos los aspectos de la gobernabilidad de la administración, incluida la imagen del gobernante.

Monitoreo de redes

Los informes también dan cuenta del seguimiento a métricas de las cuentas personales del alcalde en redes sociales. Moreno considera que emplear recursos públicos en esa tarea es ilegal. El alcalde discrepa: “El 90% de lo que aparece en mis redes es el día a día de mi labor como alcalde. Entonces, obviamente, no es ningún delito ni es algo ilegal; para eso es un estratega y un asesor político”. El señalamiento de mayor calado es el que Moreno describe como perfilamiento de la oposición. En los informes aparece dispersa una caracterización de los concejales que respaldan a la administración y de quienes la cuestionan, junto con un seguimiento de sus publicaciones en redes. Moreno vincula ese trabajo con ataques que dice haber recibido desde dos páginas web no oficiales. Montoya rebate la calificación: “Para mí ahí no hay ningún perfilamiento. Es la posición de un asesor político y estratega diciendo cuál es su visión sobre los concejales; no se habla de perseguir ni de atentar contra nadie”. Añadió que mantiene buena relación con diez de los once concejales, incluidos los de oposición, y que esa caracterización no refleja su postura. Entre los señalamientos del concejal también está el uso de recursos narrativos que en su concepto son formas de manipular la deliberación pública sobre asuntos que les importan a los ciudadanos, y se refiere a que en la estrategia JL menciona la publicación de escritos de tono “sensacionalista” en sitios considerados clave y el uso de tecnología de deepfake para una serie con dos personajes generados por inteligencia artificial —uno que cuestiona los proyectos de la alcaldía y otro que los defiende—, con difusión quincenal por WhatsApp. No fue posible verificar si esa serie se produjo. Montoya se apoya en una revisión de la Contraloría: “La Contraloría, por solicitud del concejal y de sus amigos, revisó si había alguna irregularidad y el informe final determina que no es así”. Conviene precisar el alcance de ese pronunciamiento. El control fiscal evalúa el manejo de los recursos y la existencia de un eventual detrimento patrimonial. No se pronuncia sobre faltas disciplinarias, como la indebida destinación de recursos o la participación en política de servidores públicos, competencia que corresponde a la Procuraduría. Hasta el cierre de esta edición no se conocía ninguna actuación de ese organismo sobre el caso.

Cifras

Moreno estima que los honorarios pagados desde 2024 ascienden a unos $330 millones, equivalentes a cerca de $13 millones mensuales. “Es muy triste que estemos invirtiendo 13 millones de pesos mensuales en esto mientras los bomberos hacen una colecta para conseguir una bomba para enfrentar los incendios forestales, pero son prioridades de cada gobernante”, dijo en el debate. El alcalde pide una lectura completa del contrato antes de sacar conclusiones. “Entiendo que eso podrá ser un buen titular para una noticia y están en la libertad de hacerlo, pero ojalá se revise de forma integral realmente cuál ha sido el plan de medios, en qué han sido invertidos los recursos y cuál ha sido el impacto”, puntualizó. Lea más: Condenan a extesorero de Apartadó a 14 años de cárcel por desfalco de $3.500 millones Bloque de preguntas y respuestas