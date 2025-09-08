x

Cooperativa de Hospitales de Antioquia habría incurrido en irregularidades al comercializar medicamentos: Contraloría

El ente de control remitió el caso a la Procuraduría y la Supersolidaria; dice que Cohan pagó por “muestras médicas” y vendió otros medicamentos con sobreprecio.

  Los servicios farmacéuticos hacen parte del portafolios de la Cooperativa de Hospitales desde hace 19 años. FOTO TOMADA DE LA WEB
    Los servicios farmacéuticos hacen parte del portafolios de la Cooperativa de Hospitales desde hace 19 años. FOTO TOMADA DE LA WEB
  • Cooperativa de Hospitales de Antioquia habría incurrido en irregularidades al comercializar medicamentos: Contraloría
Redacción El Colombiano
08 de septiembre de 2025
bookmark

La Contraloría General de la República trasladó los hallazgos fiscales que comprometerían a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (Cohan) en presuntas irregularidades que comprometerían un detrimento superior a los 3.000 millones de pesos, representados en sobrecostos para los centros asistenciales del departamento.

Le recomendamos leer: Nueva EPS y Cooperativa de Hospitales de Antioquia llegan a acuerdo para normalizar entrega de medicamentos a los pacientes

La misma cooperativa confirmó que esos presuntos hallazgos fueron producto de una auditoría que hizo el ente de control.

Según informó Caracol Radio, en concreto hubo dos supuestos hallazgos: el primero tiene que ver con los pagos indebidos por 1.251 millones en la compra de medicamentos que estaban clasificados como “muestras médicas” y, por tanto, no podían ser comercializados ni facturados al sistema de salud. En consecuencia, habría una “irregularidad en el uso de los recursos públicos y un posible incumplimiento del principio de eficiencia del gasto en salud”, según el documento citado por ese medio de comunicación.

Cooperativa de Hospitales de Antioquia habría incurrido en irregularidades al comercializar medicamentos: Contraloría

La segunda conducta indebida sería el reconocimiento de mayores valores en medicamentos cuyo precio está regulado por el Gobierno, con un presunto detrimento fiscal de 1.790 millones de pesos.

Ante esos presuntos hechos, la Contraloría hizo traslado del caso a la Procuraduría General de la Nación y, por ser Cohan una cooperativa, también lo remitió a la Superintendencia de Economía Solidaria.

Cohan emitió un comunicado en el que da su versión. Para empezar, aclaró que no incurrió en la comercialización de “muestras médicas” sino que hubo un “error administrativo” en la identificación del Código CUM (Código Único de Medicamento).

“Conocido el Hallazgo, la cooperativa, inmediatamente, dio claridad a la entidad sobre este error en el seguimiento y control, adjuntando las evidencias que prueban una correcta adquisición y comercialización de los productos”, dijo.

Y en cuanto a los presuntos pagos de medicamentos regulados a precios mayores a los autorizados adujo un error de parte del ente de control porque “al momento de determinar el valor total de los productos, la Contraloría realizó los cálculos basándose en el precio máximo de regulación por unidad de medida (Mg, Ul, g) y no por la presentación total del medicamento” como lo establecen varias normas expedidas por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM/INVIMA). Es decir, la Contraloría calculó el precio de los medicamentos por miligramo y este no lo multiplicó por la totalidad de la presentación comercial de los productos”.

Además, le sugerimos ver: ¡Pilas! Invima advierte sobre falsificación de un lote de Sal de Frutas Lua, ¿cómo identificarlo?

Reiteró que es una entidad “sin ánimo de lucro y comprometida con el cuidado de la salud”, con 42 años de existencia y que siempre ha actuado conforme a las buenas prácticas y cumpliendo con la ley.

La prestación de servicios farmacéuticos de baja, media y alta complejidad es uno de los servicios que esta cooperativa incluyó dentro de su portafolios desde el año 2006.

Utilidad para la vida