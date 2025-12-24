Petro y el dictador Maduro son los dos mandatarios con mayor desaprobación de Suramérica, según encuesta

El más reciente ranking regional de CB Consultora Opinión Pública, firma argentina especializada en estudios de opinión, ubicó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el penúltimo lugar de favorabilidad entre los mandatarios de Sudamérica.
El informe mide los niveles de imagen positiva y negativa de los jefes de Estado en sus respectivos países y evidencia un balance ampliamente desfavorable para el mandatario colombiano.
De acuerdo con los resultados, Petro registra una imagen positiva del 34,9 %, frente a una negativa del 61,4 %, una de las más altas del continente. Solo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, presenta peores indicadores de percepción ciudadana.