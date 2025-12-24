Petro y el dictador Maduro son los dos mandatarios con mayor desaprobación de Suramérica, según encuesta

El más reciente ranking regional de CB Consultora Opinión Pública, firma argentina especializada en estudios de opinión, ubicó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el penúltimo lugar de favorabilidad entre los mandatarios de Sudamérica. El informe mide los niveles de imagen positiva y negativa de los jefes de Estado en sus respectivos países y evidencia un balance ampliamente desfavorable para el mandatario colombiano. Le puede gustar: ¿Lapsus o desorden? MinSalud reportó intervenciones en más municipios de los que existen en el país De acuerdo con los resultados, Petro registra una imagen positiva del 34,9 %, frente a una negativa del 61,4 %, una de las más altas del continente. Solo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, presenta peores indicadores de percepción ciudadana.

Resultados generales del ranking regional

El estudio posicionó al presidente argentino Javier Milei como el mandatario con mejor imagen positiva en Sudamérica, con un 48,3 %, aunque su nivel de rechazo también es elevado, con 49,5 %, lo que refleja un balance apenas negativo entre apoyo y desaprobación.

En los primeros lugares del ranking aparecen Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, con una imagen positiva del 47,6 %; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 47,1 %; Yamandú Orsi, de Uruguay, con 43,3 %; y Santiago Peña, de Paraguay, con 42,9 %. Sin embargo, incluso estos mandatarios presentan niveles de imagen negativa superiores al 47 %, lo que confirma un contexto regional marcado por el desgaste político.

Petro, solo por encima de Maduro

En el grupo de los presidentes peor valorados, Gustavo Petro ocupa el noveno lugar entre diez mandatarios evaluados. Por debajo de él únicamente se encuentra Nicolás Maduro, quien registra la imagen más crítica del ranking, con solo 24,3 % de favorabilidad y un rechazo del 72,1 %. El informe también sitúa en esta parte baja de la tabla a Gabriel Boric, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; y José Jerí, de Perú, todos con balances negativos entre imagen positiva y negativa.

Claves del deterioro en la percepción presidencial