Petro y el dictador Maduro son los dos mandatarios con mayor desaprobación de Suramérica, según encuesta

Petro quedó penúltimo en ranking regional de favorabilidad presidencial, reflejando una imagen negativa, según medición de CB Consultora Opinión Pública.

  • Gustavo Petro es el noveno presidente suramericano con la peor imagen, entre diez mandatarios medidos. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
24 de diciembre de 2025
bookmark

El más reciente ranking regional de CB Consultora Opinión Pública, firma argentina especializada en estudios de opinión, ubicó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el penúltimo lugar de favorabilidad entre los mandatarios de Sudamérica.

El informe mide los niveles de imagen positiva y negativa de los jefes de Estado en sus respectivos países y evidencia un balance ampliamente desfavorable para el mandatario colombiano.

Le puede gustar: ¿Lapsus o desorden? MinSalud reportó intervenciones en más municipios de los que existen en el país

De acuerdo con los resultados, Petro registra una imagen positiva del 34,9 %, frente a una negativa del 61,4 %, una de las más altas del continente. Solo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, presenta peores indicadores de percepción ciudadana.

Resultados generales del ranking regional

El estudio posicionó al presidente argentino Javier Milei como el mandatario con mejor imagen positiva en Sudamérica, con un 48,3 %, aunque su nivel de rechazo también es elevado, con 49,5 %, lo que refleja un balance apenas negativo entre apoyo y desaprobación.

En los primeros lugares del ranking aparecen Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, con una imagen positiva del 47,6 %; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, con 47,1 %; Yamandú Orsi, de Uruguay, con 43,3 %; y Santiago Peña, de Paraguay, con 42,9 %.

Sin embargo, incluso estos mandatarios presentan niveles de imagen negativa superiores al 47 %, lo que confirma un contexto regional marcado por el desgaste político.

Petro, solo por encima de Maduro

En el grupo de los presidentes peor valorados, Gustavo Petro ocupa el noveno lugar entre diez mandatarios evaluados. Por debajo de él únicamente se encuentra Nicolás Maduro, quien registra la imagen más crítica del ranking, con solo 24,3 % de favorabilidad y un rechazo del 72,1 %.

El informe también sitúa en esta parte baja de la tabla a Gabriel Boric, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; y José Jerí, de Perú, todos con balances negativos entre imagen positiva y negativa.

Claves del deterioro en la percepción presidencial

Uno de los principales hallazgos del ranking es que la mayoría de los presidentes sudamericanos enfrenta balances negativos, incluso aquellos que encabezan la lista. En el caso colombiano, los datos reflejan un nivel de desaprobación significativamente superior al apoyo, lo que sugiere un escenario complejo para el Gobierno en términos de opinión pública.

Entérese: Atención: MinTrabajo revela la fecha en que se publicará el decreto de salario mínimo para 2026

CB Consultora destaca que la supuesta estabilidad en los primeros lugares no implica una imagen sólida, ya que el rechazo supera o iguala la favorabilidad en casi todos los casos. En contraste, Maduro es el único mandatario con menos del 30 % de imagen positiva y más del 70 % de negativa, consolidándose como el presidente con peor percepción en la región.

El ranking deja ver un denominador común en Sudamérica: el desgaste de la figura presidencial y la dificultad de los gobiernos para mantener niveles altos de respaldo ciudadano. En ese contexto, la posición de Gustavo Petro, como penúltimo del listado, confirma que Colombia no es ajena a esta tendencia regional, aunque sus indicadores se ubican entre los más desfavorables del continente.

