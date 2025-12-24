Senado convocó sesión extraordinaria y hará control político al decreto de emergencia económica del Gobierno

El Senado de la República convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 26 de diciembre, en medio del choque institucional entre el Congreso y el Gobierno nacional por la declaratoria de emergencia económica. La citación busca avanzar en la aprobación de ascensos militares y abrir el camino para un control político a los decretos expedidos por el Ejecutivo bajo el estado de excepción. En contexto: ¿Por qué Petro pasó de presumir “la cuarta mejor economía” a declarar emergencia económica en tan solo 7 días? El anuncio fue hecho por el presidente del Senado, Lidio García Turbay, quien defendió la autonomía del Legislativo frente a lo que considera intentos del Gobierno de limitar su función de control. A través de X, García cuestionó la postura de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, al señalar que ahora, desde el Ejecutivo, “buscan condicionarla”. “El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado. Las reacciones apresuradas de estos funcionarios generan legítimos interrogantes sobre lo que intentan evitar. El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, afirmó.

La sesión extraordinaria fue citada en un contexto de fuerte desacuerdo por la declaratoria de emergencia económica, una medida que desde el Senado ha sido duramente cuestionada. García ya había fijado una posición crítica frente a esta decisión del Ejecutivo. “Como Presidente del Congreso, rechazo cualquier intento del Gobierno de declarar emergencia económica solo porque este Congreso, en uso de su autonomía, no aprueba nuevos impuestos para cubrir déficits presupuestales. El artículo 215 de la Constitución es claro: solo procede ante hechos extraordinarios que perturben grave e inminentemente el orden económico y social, o grave calamidad pública. Nuestra decisión soberana no es un ‘hecho extraordinario’; es legítimo control político”, sostuvo. “Eso destruiría la separación de poderes: perderíamos independencia y el Ejecutivo impondría sus políticas contra la voluntad del representante del pueblo. No permitiremos que un estado de excepción premie la irresponsabilidad fiscal ni nos traslade la obligación de cubrir con más impuestos las consecuencias de una gestión presupuestal deficitaria y con prioridades cuestionables en el gasto público”, aseveró.