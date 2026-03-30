Cornare recolectó 2.500 colchones mientras adelantaba labores de limpieza en el Oriente antioqueño

A raíz de la reciente temporada de lluvias que azota a Antioquia, la autoridad ambiental Cornare, con una inversión de más de $14.000 millones, llevó a cabo diferentes acciones en el Oriente del departamento, con el objetivo de evitar emergencias y tragedias que pueden derivar de las fuertes precipitaciones.

Entre ellas, destaca la intervención a casi 160.000 metros lineales de quebradas y la limpieza de más de 1.000 fuentes hídricas.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la recolección de 2.500 colchones en las zonas en las que se adelantaron las intervenciones. Esto se logró gracias a la participación de la comunidad en 25 campañas regionales, durante las cuales también se recuperaron casi 10.000 metros cúbicos que estaban inundados de residuos.

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Lo que se pretende con este tipo de actividades es que las quebradas no se taponen ni se desborden, pues una de las principales causas de emergencias en Antioquia durante la temporada de lluvias es precisamente el desbordamiento de las cuencas hídricas, y esto, en parte, se da por la cantidad de residuos voluminosos que en ocasiones la gente dispone en los cauces.

“El incremento de las lluvias eleva la probabilidad de emergencias, sin embargo, desde Cornare hemos reiterado que la gestión del riesgo no inicia cuando ocurren estos eventos, sino mucho antes, a través de obras de control, monitoreo permanente, limpieza preventiva e inversiones sostenidas que protegen vidas, infraestructura, fuentes hídricas y comunidades enteras”, señaló Javier Valencia González, director general de Cornare.

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Entre tanto, la entidad anunció que tienen en funcionamiento el Sistema Marco (Monitoreo Ambiental Regional Cornare), una plataforma pública que opera en 19 municipios de su jurisdicción, tiene 39 estaciones en tiempo real y monitorea 30 fuentes hídricas, la cual se encarga de hacer seguimiento a las variables ambientales para, caso tal que los niveles de los ríos o quebradas superen lo establecido, se puedan generar las alertas tempranas correspondientes.

Teniendo en cuenta las últimas emergencias por lluvias en el departamento, Cornare detalló una serie de recomendaciones:

- Evitar cruzar quebradas, ríos o calles si hay inundaciones.

- No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

- Mantener limpios los techos de las viviendas, así como los canales y los bajantes para evitar represamientos.

- No disponer de residuos de gran tamaño en las quebradas.

- Idear un plan de emergencia preventivo para que la familia sepa qué hacer en episodios de emergencias por lluvias.