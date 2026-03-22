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Sistemas de Alerta Temprana: los vigías que no duermen para avisar a Medellín sobre riesgos

Actualmente hay 29 Sistemas de Alerta Temprana instalados en la ciudad. Otros 9 están en proceso de implementación en puntos críticos.

  • Si el agua supera el límite establecido, en el sector respectivo se genera una alerta que conlleva a una alarma sonora. FOTO Dagrd.
    Si el agua supera el límite establecido, en el sector respectivo se genera una alerta que conlleva a una alarma sonora. FOTO Dagrd.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
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En Medellín y el Valle de Aburrá, una de las principales causales de emergencias en temporada de lluvias es el desbordamiento de las quebradas.

Producto de esto, en las últimas semanas se han registrado inundaciones en vías públicas, socavaciones como la de la Avenida El Poblado y afectaciones en viviendas aledañas a los caudales. Con el fin de mitigar los daños y tragedias, desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd), en conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se han instalado 29 Sistemas de Alertas Tempranas en diversas cuencas torrenciales de la ciudad, y otros 9 están en proceso de implementación.

InfogrÃ¡fico
Sistemas de Alerta Temprana: los vigías que no duermen para avisar a Medellín sobre riesgos

De acuerdo con ambas entidades, el objetivo de los SAT es identificar los riesgos presentes y comunicarlos de manera oportuna para evitar desastres y salvar vidas.

A su vez, se pretende fortalecer la capacidad de respuesta en situaciones que sean una amenaza para las comunidades más vulnerables, y más teniendo en cuenta los recientes pronósticos del Ideam, en los que se prevé que, en marzo, Antioquia podría tener el acumulado de lluvias más elevado de todo este año.

Lea más: ¿Por qué ahora aparecen tantos huecos en las calles de Medellín? Experto explica las razones

Es precisamente por eso que el Dagrd continúa ejecutando las acciones necesarias para monitorear las quebradas de la capital antioqueña, en las cuales “en estos escenarios, durante eventos de alta precipitación, pueden generarse crecientes súbitas caracterizadas por un importante transporte de material de arrastre que puede ser movilizado con tal fuerza y magnitud que cause daños severos a la infraestructura, así como pérdida de vidas humanas y bienes materiales”.

Respecto al tema, el subdirector del Dagrd Diego Peña explicó cómo funciona cada Sistema de Alerta Temprana y de qué manera la comunidad puede percatarse si existe o no una posible amenaza en el sector donde reside a causa de las fuertes lluvias.

“Estos monitorean la pluviosidad y el incremento del caudal. Si el agua supera el límite establecido, se genera una alerta que conlleva a una alarma sonora con dos momentos: un sonido intermitente que indica a las personas que deben estar pendientes, y otro continuo que implica una evacuación inmediata. A la larga, esto se hace para que la ciudadanía pueda responder de manera pronta y resguardarse en sitios seguros”, precisó.

Si bien se han instalado 29 SAT en Medellín, 7 de ellos son Sistemas de Alertas Tempranas Exprés, que a diferencia de los fijos aún se encuentran en proceso de desarrollo y reconocimiento por parte de las comunidades. Estos se empezaron a instalar a causa de la calamidad pública que se declaró en 2025 por las emergencias que hubo en la primera temporada de lluvias.

Cinco de ellos están en el corregimiento Altavista, en las quebradas La Guayabala y Altavista en los sectores Manzanillo, Manzanares, El Guamo, San Vicente (La Unión) y Barrio Nuevo-Mano de Dios; otro de los SAT Exprés está ubicado en la quebrada La Chorrera, de San Antonio de Prado, sector Palo Blanco; mientras que el último se encuentra en la quebrada La Seca, en la Comuna 1 Popular, sector La Base.

La Comuna de Medellín donde actualmente hay más SAT instalados es la 8, Villa Hermosa, en quebradas como Santa Elena, La Loca, La Gallinaza, La Aguadita, Chorro Hondo y La Castro. Esta última, tras una creciente en enero pasado, acabó con la vida de José Alejandro Miranda Álvarez, un joven de 19 años quien fue arrastrado por la corriente en el barrio Villa Liliam y falleció, convirtiéndose en la primera víctima de 2026 a causa de la temporada de lluvias.

Entre tanto, los 9 Sistemas de Alerta Temprana que aún están en proceso de implementación quedarán en las quebradas Buga y La Picacha, en Altavista, sectores Patio Bonito y Aguas Frías; en la quebrada Santa Elena de la Comuna 8 Villa Hermosa, en los sectores de La Paz y La Estrechura; en la quebrada La Seca, de la Comuna 2 Santa Cruz, zona El Playón; en la cuenca La Rosa y La Bermejala de la comuna 4 Aranjuez, sector San Isidro y La Piñuela; en la quebrada Cantera Sur, de la Comuna 6 Robledo, sector Miramar; y por último, en el afluente La Honda, en San Cristóbal, sector Caracolí-Balmoral.

Se estima que con los 38 SAT instalados en Medellín se impacte a 45.000 personas de la capital antioqueña.

La Presidenta: de las más críticas

El “cráter” que se produjo en la avenida El Poblado el pasado martes 17 de marzo fue, precisamente, por los altos niveles que alcanzó La Presidenta a raíz de las fuertes lluvias que azotan casi a diario a Medellín y el Valle de Aburrá. Esta quebrada, que nace en la vereda El Plan de Santa Elena, a más 2.700 metros sobre el nivel del mar y recorre casi 7 kilómetros atravesando barrios como Las Palmas, Altos del Poblado, Astorga, Manila y muchos más, es monitoreada de manera constante por parte de los organismos de socorro; sin embargo, en ocasiones se hace incontrolable y hasta peligrosa.

“Venimos fortaleciendo los comités de ayuda mutua, que son estructuras asociadas a los procesos de organización social de las comunidades. Cada uno de los sitios, locales o centros comerciales aledaños a La Presidenta deben tener unos planes de gestión de riesgo de desastres definidos según lo estipula la ley. Lo que hacemos nosotros es dialogar con ellos para confluir los instrumentos de atención y preparación de respuesta nuestros con las capacidades de las que dispone la comunidad”, agregó Péña.

Entérese: Con compuertas, urbanización de El Poblado le hace frente a desbordamientos de la quebrada La Presidenta para no inundarse

En lo que va de este 2026, el Dagrd ha llevado a cabo 455 inspecciones técnicas, de las cuales 103 están asociadas a movimientos en masa, que se han presentado principalmente en la ladera oriental de Medellín.

La entidad, a su vez, ha solicitado la evacuación de 67 viviendas de manera definitiva y 152 de forma temporal.

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